En Girón, Patrio o Muerte fue más que una consigna

“(…) Cuando no se olvida que no hay/libertad regalada, sino tallada/sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra, /y de los héroes muertos en las guerras/se tiene que luchar y ganar, /se tiene que vivir y amar, /se tiene que reír y bailar, /se tiene que morir y crear (…)” Y no se olvida. Imposible hacerlo, porque mucha gloria ha sido legada.

Abril llega y con este mes vuelve a vestirse de largo la historia de la nación cubana. Varios hechos lo atestiguan, pero la victoria en las arenas de Playa Girón, realza en el corazón de todos los cubanos el orgullo de ser hijos de esta “tierra insurrecta”. Fue la primera derrota propinada al imperialismo yanqui en América Latina, antecedida por el triunfo de la Revolución Cubana, hecho que no podían ni perdonar ni permitir los del Norte revuelto y brutal, que tanto nos desprecia.

Por eso, de los invasores pagados por Estados Unidos, con el objetivo principal de derrocar a la revolución cubana y crear una cabeza de playa para formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional, se aventuraron y fracasaron.

Desde el 15 de abril con los arteros bombardeos de la aviación estadounidense, hasta la tarde del 19, el país y su gente vivió momentos de tensión, pero también de una decisión tomada: no rendirse, porque eso significaría renunciar a lo que apenas se estaba comenzando a conquistar. Con esa razón, la victoria fue nuestra. El pueblo vestido de miliciano, integrado por campesinos y obreros defendió su soberanía, destrozando la aspiración de los Estados Unidos de reeditar una nueva intervención militar en Cuba.

Cuando se conmemoró el décimo aniversario de la Victoria de Playa Girón, nuestro Comandante en Jefe, siempre certero, expresó: “Los combates de Girón constituyeron un episodio, cuyo relieve histórico ni nosotros mismos comprendíamos en aquellos instantes en toda su magnitud. Nuestros combatientes sencillamente fueron a enfrentarse al enemigo, llenos de ardor, y cumplieron su deber. No fueron allí a escribir una página en la historia. Y, sin embargo, ajenos a ese propósito, escribieron realmente una página en la historia”

“(…) Hoy se camina confiado/por los surcos de la historia, /donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria (…)”, pero no se olvida que más de 150 combatientes revolucionarios murieron en el combate y varios civiles fueron asesinados por la aviación mercenaria. Como también tenemos claro, que los imperialistas no cejan en su empeño, articulando patraña tras patraña para conseguir su sueño dorado, ese que no vacilaremos en seguir tornando en pesadilla.

Para los cubanos de estos tiempos cada día amanece como un Girón victorioso. Y es que, como leí y apoyo desde todas las fibras revolucionarias que me integran: “No es creencia estéril ni sueños de mujeres y hombres rebeldes. Es confianza histórica en la capacidad de defenderse que posee la Revolución. Pensarlo dignifica. Mejor durante estos días que son de recuerdos y de fundar de nuevo”

Abril nos sigue llenando de convicción, como el enero que abre el año y para el Patria o Muerte que se hace presente en cada celebración, sigue y seguirá siendo la única alternativa y respuesta posible, nuestro ¡Venceremos!