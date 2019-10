Enriquecen Misión Barrio Adentro con gloria del deporte cubano

El nombre de Loamnet Quintero Álvarez es recordado con agrado por sus logros deportivos, cuando Cuba transitaba por momentos difíciles de su economía, tras la caída del campo socialista. Campeona Panamericana en Kingston en 1991, Medallista de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y campeona del mundo en Stuttgart, Alemania en 1993.

La gloria le llegó a esta esbelta pero menuda habanera tras muchos sacrificios, cuando la incertidumbre no pudo colmarla de desaliento por la apatía de recelosos, pero la inspiración de los optimistas le auguraron un dominio inusitado de las alturas, la misma mujer que hoy suscribe sus memorias pedagógicas en Venezuela.

¨Estuve muchos días pensando en la decisión que debía tomar, venir o no a este país, luego de 6 meses puedo afirmar que es una de las determinaciones más sabia que he tomado en toda mi vida, esto es un aire nuevo que le he dado a mi vida, el intercambio diario con los estudiantes me ha demostrado que uno nunca salda la deuda con la humanidad¨

La sencillez le priva de hablar de sus logros universales, pero la verdad reconocida no se puede contener como secreto y mucho más cuando está rodeada de jóvenes, que antes de conocer su historia de vida, la admiraban, pero ahora la veneran, por las enseñanzas de la campeona que colma de sueños.

¨Hoy estoy prestando servicios en la Academia de la Armada Bolivariana, aunque no tengo nada que ver con la vida militar, pues mis funciones aquí es la preparación técnico-táctica de los atletas cadetes para las competencias, pero el ambiente en que se vive agiliza los rendimientos deportivos, que muchos me preguntan si busco una muchacha para llevarla a los niveles internacionales y les digo que no, solo quiero forjar sueños en las adolescentes ¨.

Loamnet Quintero lleva de la mano a quienes aspiran a reeditar su hazaña, pero detrás de las ambiciones de sus discípulas, está una mujer con profundos sentimientos humanistas y solidarios, nunca mellados por los momentos más difíciles. Hoy se siente más cerca de saldar la deuda con las nuevas generaciones y su pueblo, desde la perspectiva de la labor humanitaria en la hermana República Bolivariana de Venezuela.