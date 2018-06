Escolares y juveniles avileños listos para lides deportivas

Escolares y juveniles del deporte en Ciego de Ávila están listos para intervenir desde este 21 de junio en los juegos nacionales de ambas categorías, con los sueños de mejorar en la tabla de posiciones los puestos 12 y 14 respectivamente del año anterior.

Mildred Rodríguez Santana, metodóloga provincial de deporte escolar, informó a la prensa que el mayor grupo competirá en los juveniles, lid en la que los avileños estarán presentes en 13 de las 23 disciplinas convocadas, con 149 atletas.

Precisó que la provincia tiene amplias opciones de medallas en baloncesto, hockey sobre césped, voleibol de playa, y lucha, en ambas modalidades.

Explicó que, en la fase inicial de las competencias escolares, los triatletas, de uno y otro sexo, serán los únicos representantes avileños que entrarán en acción.

Rodríguez Santana puntualizó, además, que las canchas de la academia provincial del voli playero están listas para acoger el torneo en la categoría juvenil, así como también la villa de alojamiento.

Los I Juegos Escolares Nacionales fueron inaugurados el 21 de octubre de 1963 en el estadio Pedro Marrero de La Habana y contaron con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz quien expresó: “… el deporte forma parte de la educación; pero no se puede concebir un buen atleta si no es un buen estudiante, no se puede concebir un buen campeón si no es un buen estudiante…”.

En tanto, los juveniles surgieron años después y constituyen la única oportunidad de confrontación para quienes conforman la principal reserva de continuidad y desarrollo del deporte en Cuba.