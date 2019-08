Establece precios topados Consejo de la Administración de Ciego de Ávila

El Consejo de la Administración Provincial (CAP) en Ciego de Ávila aprobó una tarifa de precios máximos en las actividades de servicio gastronómico y venta de alimentos agropecuarios para los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), que comenzará a regir a partir de este 11 de agosto.

Esta acción responde y da cumplimiento a normativas financieras actuales que facultan a los Consejos de la Administración Provincial y Municipal a regular los importes y tarifas máximas a aplicar en este sector y a crear los mecanismos de supervisión.

El CAP de Ciego de Ávila informó que al vendedor no estatal se le exigirá que posea una pesa para ejercer su labor durante el acto de comercialización, ya que la unidad de peso será la libra, y esclareció que los precios topados estarán sujetos a modificaciones de acuerdo con criterios de la población y de pesquisas en los escenarios.

Yainet Vidal Sardiñas, directora de Finanzas y Precios en el territorio, informó que los grupos multidisciplinarios para el TCP a nivel municipal y provincial garantizarán el control del cumplimiento de lo establecido, aplicando las medidas de notificación, así como en los casos que se requieran las multas por contravenciones y el retiro de la licencia, entre otras.

Los nuevos productos que se elaboren y quieran ser ofertados por un cuentapropista, deben poseer ficha de costo y presentarlas para su posterior aprobación, explicó Vidal Sardiñas.

Aunque el Consejo de la Administración en una provincia no tenga potestad para cambiar los precios del sector estatal, sí está entre sus funciones velar por que no se disparen, como sucedió en días recientes en Ciego de Ávila, donde la jamonada especial de pollo se expendió a 20 pesos la libra y no a 15 como está establecido.

También es inaudito y así lo confirmó la Televisión Avileña, que en los centros de elaboración de la gastronomía en el territorio no exista la ficha de costo de mercancías como estas que se confeccionan con regularidad.

Las medidas adoptadas hoy llegan después de que las redes sociales, los medios locales de comunicación, las personas y la realidad misma denunciaban desde hace rato violaciones a lo establecido en el territorio.

No obstante, entre los productos demandados y que a juicio de esta redactora no se describen con exactitud en las nuevas normas para topar la tarifa, está la carne de cerdo, pues solo se dice que la libra es hasta 25 pesos, cuando se sabe que en el mercado de oferta y demanda no vale igual la costilla que la manteca, la carne limpia y el bistec, lo que demuestra que faltó integración en los análisis.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado desde finales de junio, cuando anunció un incremento salarial en el sector presupuestado, la necesidad de que no se incrementen los precios para que la población tenga mayor poder adquisitivo y satisfaga mucho más sus necesidades.