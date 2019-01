Este 28 de enero, por Martí, desfiles pioneriles y mucho más

Desfiles pioneriles tendrán lugar este 28 de enero en plazas, parques, avenidas y calles de los 168 municipios cubanos, ofrenda de puro amor de “los que saben querer” a un amigo entrañable, el hombre de “La Edad de Oro”, en el aniversario 166 de su natalicio.

Liudmila López Rómulo, funcionaria de la Presidencia Nacional de la Organización de Pioneros José Martí, confirmó a la ACN que más de un millón de niños y adolescentes participarán en el tradicional homenaje al Apóstol de la independencia de Cuba.

Como siempre, sede principal será la Plaza de la Revolución José Martí, en la capital cubana, donde ese día, bien temprano, se darán cita más de cinco mil pioneros de los municipios de Cerro, Centro Habana y Plaza de la Revolución, precisó.

Sabemos, no obstante, que incluso en asentamientos pequeños y sitios apartados, escuela, familia y comunidad unen esfuerzos para organizar un hermoso desfile, un acto o una fiesta martiana, de modo que todos los niños, niñas y adolescentes puedan honrar al Héroe Nacional en su fecha natal, significó.

No solo la localidad, cada colectivo pioneril está haciendo lo suyo para asegurarle contornos propios a este tributo de todos, señaló López Rómulo, y añadió que entre los pioneros la iniciativa anda suelta y ellos mismos confeccionan los dibujos y carteles o montan las fotos que llevarán a la conmemoración.

En cualquiera de los homenajes veremos el próximo lunes a pequeñines vestir como Meñique, Pilar, Nené Traviesa y tantos otros inolvidables personajes de la revista que Martí concibió, fundó y escribió para las niñas y los niños de Nuestra América, explicó.

Otros irán con la ropa e instrumentos de trabajo que identifican a obreros, campesinos, combatientes, médicos, constructores y maestros, por solo citar algunas ocupaciones, agregó la funcionaria de la Presidencia Nacional de la organización que agrupa y representa a los niños y adolescentes cubanos.

Presentes en no pocos agasajos estarán, también, las obras del Apóstol, lo mismo en prosa que en verso; pasajes de su vida y, sobre todo, sus ideas sobre Patria, Humanidad, Revolución; su antimperialismo; su amor a la libertad, la verdad y la justicia, a la Naturaleza, a los niños, enfatizó.

En un día tan feliz y glorioso para Cuba, no podría faltar el homenaje al mejor discípulo de José Martí, nuestro invicto Comandante en Jefe, y de muchas maneras, los pioneros -en especial los de Secundaria Básica- expresarán su compromiso con Fidel y su mayor legado, que es la Revolución misma, afirmó.

Hablamos, no ya de un desfile, un acto, sino de una jornada consagrada por entero a Martí, a la Patria y que será a la vez muestra de respaldo al referendo del 24 de febrero, en el que, sin edad todavía para votar, niños y adolescentes también estarán representados, en los más de 303 mil pioneros que custodiarán las urnas, recalcó.

Entre lo mucho que acontecerá el venidero lunes, mencionó matutinos especiales en los colectivos e instalaciones pioneriles, lecturas y dramatizaciones de cuentos y poemas martianos y premiaciones de concursos dedicados al Héroe de Dos Ríos.

Tiempo habrá, asimismo, para la entrega de la condición y la distinción 28 de enero, en ese orden, a los pioneros y guías más destacados en la primera de las tres etapas de la emulación pioneril correspondiente al curso escolar 2018-2019, concluyó.