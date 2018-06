Estudiantes avileños culminan estudios de la enseñanza media

Por estos días los mil 689 alumnos de duodécimo grado en Ciego de Ávila reciben los títulos que los acreditan como bachilleres, lo cual marca el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria estudiantil.

Un total de 700 educandos aprobaron las tres pruebas de ingreso a la universidad y ya recibieron sus carreras, en dependencia de sus calificaciones, informó a la ACN Lázaro Padrón Pereira, jefe del Departamento de Preuniversitario en la Dirección Provincial de Educación.

Además, a un grupo de 30 alumnos se les otorgó de manera directa especialidades que oferta el Ministerio del Interior, y 55 no tuvieron que realizar los exámenes para acceder a la casa de altos estudios, por la modalidad de colegios pedagógicos, agregó.

Una de las alternativas que se toman en el territorio para aliviar a largo plazo la necesidad de docentes es el establecimiento de estos colegios, para los cuales ya están comprometidos más de 200 estudiantes que cursan actualmente el undécimo grado, comentó.

Para aquellos que no se presentaron a los exámenes de la educación superior o los que no aprueben la próxima convocatoria tendrán la posibilidad de continuar en los Técnicos medio de salud, pedagogía y otras ramas.

Las estadísticas muestran que en este año el índice de presentación a las pruebas para la universidad (78.6 por ciento) disminuyó con respecto al curso escolar anterior (85.36), así como la cantidad de aprobados en Español e Historia, mientras que Matemática avanzó en ese sentido.

Para los días 19, 22 y 26 de junio está prevista la segunda fase en la que podrán tener una nueva oportunidad los que no obtuvieron más de 60 puntos en alguna de las tres materias evaluadas.