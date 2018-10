ETECSA anuncia novedades en sus servicios

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anuncia en su portal web novedades en los servicios y modificaciones al Plan Amigos, cuya promoción concluye el venidero sábado tres de noviembre.

Con información de los perfiles de comunicación institucional de la compañía, la Agencia Cubana de Noticias aclara las dudas más frecuentes planteadas en pocas horas por sus lectores.

¿Qué promoción ofrece actualmente el Plan Amigos?

Desde el pasado tres de mayo, los usuarios pueden inscribir hasta tres números fijos o móviles para llamadas nacionales sin costo, en cualquier horario, a los números inscritos en el Plan Amigos, si activa un Plan de voz de 15, 25 o 40 minutos.

A partir de esa fecha, se anunció, se eliminaba el pago de la renta mensual, por lo que, una vez activado, su vigencia sería permanente.

Además, a partir de la cuarta sustitución de los números inscritos, solo se cobrará 0.10 CUC por cada sustitución, y el descuento también se podrá realizar del bono promocional a la tarifa diferenciada de 0.20 CUC/min.

¿Cuál es el cambio anunciado por ETECSA?

A partir de las 23:59 horas del sábado 3 de noviembre 2018, cesará la gratuidad de las llamadas a sus amigos, independientemente del día en que haya adquirido dicho plan, manteniéndose la vigencia de 30 días en los Planes de Voz.

Después de la fecha prevista, igualmente podrá inscribirse hasta tres números fijos o móviles para llamadas nacionales, pero con una tarifa preferencial de 0.20 CUC por minuto en el horario de 7.00 am a 10.59 p.m.

El ahorro total sería de 0.15 CUC por minuto con los contactos inscritos como parte del plan.

Desde la compañía anunciaron que pueden realizarse hasta tres sustituciones en un mes natural con un costo de 0.10 CUC cada una, además, el servicio no vence, no tiene renta mensual y aplica para los bonos de saldo.

¿Cuál es el orden de descuento, en caso de poseer varias ofertas y planes promocionales?

Sin importar las diferentes combinaciones de ofertas y planes, el orden de descuento siempre será: Bonos Promocionales, Planes y Saldo Principal.

¿Quiénes pueden activar el Plan Amigos y cómo pueden hacerlo?

A esta oferta pueden acceder los clientes prepago con una línea activa y saldo en su cuenta principal, cuyo valor sea igual o superior a 1.00 CUC; para activarlo basta con marcar *133# para acceder al menú de servicios y seguir las indicaciones.

Referido a las novedades para el servicio nauta Hogar, ahora, se puede prepagar su cuota mensual utilizando el saldo de su cuenta sin necesidad de acudir a la oficina comercial; si el cliente es beneficiario de una recarga internacional, de una recarga a través de cupones de recarga nauta, o de una recarga directa en una oficina comercial, puede pagar su cuota mensual desde el Portal de usuario nauta (www.portal.nauta.cu).

¿Puede pagarse la cuota mensual del servicio nauta Hogar desde el propio Portal de usuario nauta?

Si, se es cliente del servicio nauta Hogar puede hacerlo utilizando el saldo de su cuenta nauta para pagar la cuota mensual del servicio nauta Hogar en la opción “Transferir saldo – Para cuota nauta Hogar” que aparece en el menú.

¿Cuáles son los pasos a seguir para pagar la cuota mensual del servicio nauta Hogar desde el Portal de usuario nauta?

Dentro del portal de usuario, elija en el menú “Transferir saldo” la opción “Para cuota nauta Hogar”; para efectuar el pago deberá teclear en el campo el importe a transferir para el pago de la cuota y luego la contraseña de su cuenta de acceso, posteriormente, haga clic en “Aceptar”.