Evoca Canciller cubano pensamiento antimperialista de Fidel

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, evocó en Twitter el pensamiento antimperialista del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro en su discurso de clausura de Pedagogia’93, en el teatro Karl Marx, el 5 de febrero de 1993.

El capitalismo ha sido incapaz de crear una sociedad racional; ha creado una sociedad llena de contradicciones y de absurdos, llena de paradojas; ha creado una sociedad que todo lo dilapida, los recursos naturales, pero especialmente los recursos humanos; una sociedad que todo lo enajena, dijo Fidel.

Lo que nosotros hemos alcanzado en la educación, en la salud y en otros muchos campos, demuestra lo que puede una sociedad que intenta organizarse de una forma racional, afirmó.

Pero, sin esa racionalidad, sin esa organización racional, ningún país del mundo habría podido resistir lo que nuestro país está resistiendo hoy día; en medio del caos del capitalismo, habría sido absolutamente imposible.

No teníamos por qué copiar los inventos del imperio, de las sociedades saqueadoras y explotadoras; no teníamos por qué copiar de aquellos que crearon el colonialismo, aquellos que fueron responsables del colonialismo, de la esclavitud, del neocolonialismo, del neoliberalismo; no tenemos por qué copiar de ellos, exclamó Fidel en aquella ocasión.

Hay algunos que lo han tratado de hacer y se embarcaron, se fragmentaron en mil pedazos, y quién sabe si alguna vez volverán a ser lo que fueron, afirmó en medio de los aplausos de los asistentes a Pedagogia’93.

A nosotros nos quieren barrer de la faz de la Tierra porque resistimos, porque nos negamos a uncirnos a ese yugo, porque nos negamos a dejar de ser lo que somos, aunque tengamos que luchar en condiciones muy difíciles, advirtió

Estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a resistir y estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, porque el mundo no puede seguir como va, ni seguirá como va, ni los pueblos se pueden resignar a que el mundo siga como va, y ustedes no se van a resignar a que el mundo siga como va , proclamó el líder de la Revolución cubana en la clausura de Pedagogia’93.