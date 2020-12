Explican política del país respecto al incremento de los precios en el servicio de agua

Los precios del servicio de agua son centralizados por su importancia y por tratarse de un recurso natural, además de que su abastecimiento implica un gasto considerable, señaló hoy Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, al tratar ese tema en la Mesa Redonda Informativa de la televisión cubana.

El incremento de precios en la actividad de recursos hidráulicos también figura en la Tarea Ordenamiento, y persigue además, fomentar el ahorro de ese vital recurso, y en tal sentido Bolaños explicó que hay dos tipos de servicios: el metrado y el no metrado, el cual tendrá una tarifa fija de siete pesos, con carácter mensual y por cantidad de personas del núcleo.

En el primero también se incrementó el precio con escalas progresivas que dependerá del consumo de agua por habitante en el mes, dijo y precisó que con ello se busca un consumo adecuado.

A su vez está previsto que un consumo responde a estándares internacionales; por ejemplo, cada tres metros cúbicos por habitante/mes la tarifa es de 1,75 pesos; y cuando se consumen más de ocho metros cúbicos se pagarían 21 pesos por persona pero es una tarifa alta porque esto es un sobreconsumo de agua y en uso doméstico no se llega a esa escala, aclaró la titular del Ministerio de Finanzas y Precios

Para las personas naturales que tienen autorizado realizar negocios en su propia vivienda se conformó una tarifa específica que combina la tarifa doméstica y la que se aplica a las empresas.

En esa combinación se hace que el nivel de costo no se incremente tanto, subrayó además de aclarar que hay un tratamiento específico para las formas de gestión no estatal.

Informó que el servicio de carro-cisterna que se motiva por interrupciones imputables al suministrador es gratuito.

Respecto al de limpieza de fosas, que significa un consumo bien alto de combustible, sube su precio por esta causa pero se está estudiando dar bonificaciones a personas que necesiten varias veces este servicio porque no les es posible conectarse al alcantarillado.