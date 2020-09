Exportar es una necesidad imperiosa y para Cuba, un reto

Para el economista cubano Antonio Fidel Romero exportar es una necesidad imperiosa, porque una de las restricciones crónicas que tiene la economía de Cuba es la liquidez en divisas libremente convertibles y la fuente fundamental de esas divisas para un país como este son las exportaciones, tanto de bienes como de servicios.

Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana puntualizó a la ACN que el tema de las exportaciones resulta crucial, pero en el momento actual hay tres elementos importantes a tener en cuenta en cualquier valoración acerca del impostergable desafío exportador que posee Cuba, puntualizó.

El primero de ellos apunta a que la economía en tiempos de la COVID-19 se encuentra en una situación de crisis, con un retraimiento de las distintas economías nacionales en todo el orbe y cierta ruptura con el proceso de globalización tal como la hemos conocido hasta ahora, por lo cual exportar se hace mucho más difícil que nunca antes para cualquier economía.

Abundó que el segundo se refiere a los problemas de competitividad que afronta la Isla, relacionados tanto con temas institucionales como con temas estructurales, entre ellos la dualidad monetaria y la multiplicidad de tipos de cambio, esto a pesar de la voluntad política de exportar bienes y servicios.

Para lograr realmente ese esfuerzo exportador se requiere una serie de transformaciones relevantes, tanto desde el punto de vista institucional como estructural, las cuales son las que en última instancia modificarían la estructura productiva cubana.

El tercero, señaló Romero, aun cuando siempre se dice no se debe dejar de tenerlo en cuenta, es el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha incrementado y eso, evidentemente, hace difícil en extremo para nuestras empresas exportadoras penetrar mercados externos en un contexto en el cual esos mismos mercados están en contracción.

Organismos internacionales estiman que el comercio mundial caerá entre un 13 y un 32 por ciento, respecto al año anterior. Nunca antes había tenido el comercio mundial una retracción de tal magnitud, por tanto exportar hoy es imprescindible, pero constituye a la vez un desafío para la economía cubana en el contexto actual, ilustró el experto.

¿CÓMO LO HACEN?

Como parte de las medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros para enfrentar las situaciones generadas por el efecto económico de la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del cerco imperial se ha comenzado un ajuste estructural en las entidades productivas de fondos exportables.

De este modo, se pueden incorporar a la exportación tanto las empresas estatales que se aprueben, como el sector no estatal de la economía, lo que podría alcanzar a mil 026 bienes y servicios diferentes.

La estrategia contempla a todas las formas de gestión no estatal: trabajadores por cuenta propia (TCP), cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, campesinos, artistas y otros trabajadores privados, mediante contratos legales con empresas estatales.

El objetivo busca dinamizar la economía y situar a todos los actores en igualdad de condiciones, y para ello se han establecido regulaciones que incluyen las fuentes de financiamiento posibles, y el ajuste de los precios por acuerdo entre las partes contratantes.

Para ello se han aprobado los cuerpos legales correspondientes, como la Resolución 50 de 2014 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que aprueba el Reglamento general sobre la actividad de importación y exportación; y regula las cuestiones relativas a la importación, la exportación, la contratación, el otorgamiento de facultades, los sistemas de inteligencia comercial, de la consignación de mercancías y del contrato de comisión.

Por su parte, la Resolución 249 de 2015 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera aprueba las Indicaciones de aplicación en el proceso de contratación, así como de ejecución del Sistema de Planificación Operativa de Mercancías de Importación y Exportación.

¿Y EN LA PRÁCTICA?

En el caso de Santiago de Cuba, una de las entidades incorporadas a esta nueva posibilidad es la Empresa Apícola de la provincia, la cual se fortalece como exportadora de miel y otros derivados de la colmena principalmente con destino a clientes de la Unión Europea, y ajusta líneas de producción que favorecen tanto las ventas en frontera, en el mercado en divisas, como la salud de las personas.

Existen dos Unidades Empresariales de Base, (UEB) de Acopio, en el municipio cabecera y la Planta de Beneficio de Miel, en la localidad de Contramaestre, y ambas muestran las ventajas de las ventas foráneas, las cuales se revierten en mejoras tecnológicas, de insumos e instrumentos y pagos que alcanzan a tres veces el ingreso anterior para obreros y productores.

Estas transformaciones en la empresa estatal socialista inciden en la calidad de vida de los trabajadores, y ello se revierte en un mayor sentido de pertenencia y favorece los acopios diferenciados y agroecológicos, con el consiguiente beneficio económico para la propia entidad.

Manuel Vázquez, director de la unidad santiaguera, declaró a la ACN que este año se aprobó la empresa nacional como exportadora e importadora, con decisiones propias en la base productiva, lo cual garantiza más calidad, permite desplegar iniciativas y una mejor atención a clientes externos.

Un porcentaje del ingreso en divisas proveniente de los negocios internacionales se utilizan para importar insumos específicos para los apicultores y tecnología de punta para extraer jalea real y polen, con el fin de diversificar e incrementar las ofertas.

Vázquez señaló que por las estrategias del país de ampliar los rubros exportables y sustituir importaciones se va logrando estimular las finanzas desde el Ministerio de la Agricultura hasta las estructuras en el campo, amparadas con un conjunto de técnicas superiores para el cuidado de la colmena y las propiedades del producto.

Modernas técnicas permiten incrementar los rendimientos de cera por toneladas y al usar los fundidores se aprovecha mejor el producto, con lo cual se evita importarlo para fabricar las láminas que se usan en las colmenas.

Actualmente se obtiene un volumen de jalea real y polen para las mezclas con miel, incluido propóleos para la salud de las personas y como agente nutricional, especificó el directivo.

En ese sentido, labora un grupo de apicultores seleccionados y favorecidos con paquetes tecnológicos en la medida que entran a la nación.

La Planta de Beneficio de Miel que procesa los colectas de las cinco provincias orientales ejecuta una inversión para ampliar la capacidad de procesamiento y la oferta de la miel en minidosis o envasada en pomos de diferentes formas y volúmenes comercializada en las tiendas en divisas, agregó Alejandro Ávila, director del centro ubicado en Contramaestre.

Ahora estas presentaciones provienen del occidente del país y el objetivo es asumir esa demanda en el oriente, con el correspondiente ahorro por la transportación.

Ello permitirá también obtener recursos financieros para una línea futura de envasado que dará valor agregado a la miel que hoy se exporta en bidones, y con ello ampliar las ofertas en el mercado foráneo con una presentación más competitiva.

Ávila detalló que existen envíos a través de Cubaexport con salida por el puerto Guillermón Moncada, de la ciudad santiaguera, con rumbo al Viejo Continente, especialmente a Alemania, de cuyo ingreso por tonelada de miel se asigna un por ciento amplio a sus trabajadores y al desarrollo de la empresa.

De esta manera, la rama apícola de la producción agropecuaria estará en condiciones de despuntar en la actividad exportadora, elemento esencial dentro de las transformaciones económicas propuestas por la máxima dirección del país, concluyó Alejandro Ávila. (ACN)