Favorable respuesta de pacientes avileños a la aplicación del HeberFERON

En casi tres años 88 avileños con lesiones en la piel se han beneficiado del HeberFERON, con un 90 por ciento de respuesta completa al tratamiento, resultado de coordinadores y promotores locales que le valió a Ciego de Ávila ocupar en 2017 el segundo lugar a nivel de país en la aplicación del medicamento cubano para combatir carcinomas basocelulares.

El fármaco, ya sea mediante infiltración perilesional o inyección intramuscular, se aplica mayormente en la zona H de la cara, que incluye las regiones centrofacial, periorbitaria inferior, temporal, pre y retroauricular, aunque hay personas muy blancas que desarrollan lesiones como la queratosis actínica, un precáncer de piel muy común, precisó Dunia Sotolongo Díaz, coordinadora en Ciego de Ávila del Programa Nacional de Extensión del HeberFERON.

Hasta este momento, se incluyen en la lista de las 73 instituciones de salud del país en las que se ofrece el medicamento el Policlínico Área Sur, del municipio de Ciego de Ávila, y los hospitales provinciales Doctor Antonio Luaces Iraola, de la ciudad cabecera, y el Roberto Rodríguez Fernández, del municipio de Morón, agregó.

Para 2020 se pretende incrementar la cobertura hasta los policlínicos Área Norte y Belkis Sotomayor Álvarez, ambos ubicados en la capital provincial, así como también hacia los municipios de Chambas, Ciro Redondo y Majagua, explicó.

Detalló la jefa del Servicio de Dermatología del “Antonio Luaces Iraola” que cada aquejado lleva 27 bulbos, en tanto subrayó que durante tres semanas se ejecutan nueve aplicaciones, aunque por la vía de inyección intramuscular pueden ser hasta 14.

Cada bulbo, que disminuye en ocho veces la frecuencia de aparición de nuevas lesiones, cuesta 300 pesos en moneda nacional y un solo tratamiento por paciente ocho mil 100, y algunas veces hay que aplicar hasta tres, según dio a conocer el Dr. C. Iraldo Bello Rivero, líder del medicamento en el país, en el Taller Nacional para extender su uso, que tuvo por sede a Camagüey en marzo último.

En el centro hospitalario avileño mencionado existe una consulta multidisciplinaria los martes en la mañana, en la que participan, entre otros especialistas, maxilofaciales, oncólogo y dermatólogo, responsables de evaluar riesgos y beneficios en cada caso, además de elaborar el consentimiento informado, procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto tiene intención de recibir el tratamiento y conoce las posibles reacciones adversas.

Sotolongo Díaz reconoció que el HeberFERON tiene un impacto sicológico tremendo en los beneficiarios, cuya edad ha llegado a ser desde 35 hasta 80 años, pues cura y reduce los tumores de piel de cualquier tamaño, obtiene efectos superiores en comparación con otros interferones, evita complejas cirugías en el rostro y supone una mejor calidad de vida y estética facial.

Justo Díaz Expósito, un cubano sumamente agradecido de su sistema de salud, fue el primer avileño en empleársele la alternativa terapéutica en el “Antonio Luaces Iraola”, y vale destacar que para ese entonces —año 2017— fue él mismo quien se dirigió al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), de La Habana, compró su medicamento y especialistas coterráneos se lo aplicaron.

Gladys Rodríguez Alfonso, quien padecía varias lesiones cancerígenas en la cara y hoy disfruta de plena salud, también reconoce la profesionalidad del equipo multidisciplinario al frente, en especial a la especialista Dunia.

Por cierto, recuerda la doctora que hace unos tres años participó en un evento sobre cáncer de piel en el CIGB de la capital y quedó muy motivada con la conferencia del Dr. C. Iraldo Bello.

Aquel acontecimiento condujo a que la dermatóloga trasladara hacia territorio avileño el importante medicamento, único en el mundo, mediante un pequeño proyecto que se inició con solo 12 enfermos, los que dieron respuesta completa al tratamiento.

Posteriormente, nació un propósito institucional en el Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola, el que implicó la capacitación e incorporación de varios profesionales de las especialidades de Dermatología, Oncología, Oftalmología, Cirugía Estética y Enfermería, con un crecimiento e impacto tremendo en poco tiempo de práctica.

Cuba aparece dentro de las naciones de América Latina y del Tercer Mundo con mayor incidencia de cáncer de piel no melanoma, mostrando una tasa de 55,46 por 100 mil habitantes; y tales cifras pudieran incrementarse como consecuencia del envejecimiento poblacional existente en el archipiélago.