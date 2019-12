Favorecidos pacientes por cirugía artroscópica en Ciego de Ávila

A pesar de las afectaciones económicas causadas por el bloqueo que mantiene los Estados Unidos contra Cuba, los quirófanos del hospital Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila no han paralizado su dinámica en la cirugía artroscópica.

Osvaldo García Martínez, presidente del Comité Académico de la especialidad de Ortopedia en la provincia y del Grupo Cubano de Artroscopia, precisó a la ACN que a través del proyecto internacional Haciendo Puentes Artroscópicos llevan más de 15 años con resultados positivos en los aquejados de daños en las grandes articulaciones (codo, muñeca, cadera, hombro, rodilla y tobillo).

Durante ese periodo de tiempo y mediante esta técnica mínimamente invasiva, se han beneficiado más de dos mil personas, cubanas y de otros países, afectadas con problemas en sus rodillas, unas 800 en hombros, más de 30 en tobillo, 15 de codo, unas 14 de cadera y dos de muñeca, precisó el galeno, que es también Doctor en Ciencias Médicas.

García Martínez agregó que “Haciendo Puentes Artroscópicos” también ha favorecido la superación profesional de médicos nacionales y extranjeros.

Con un prestigio que traspasa las fronteras de la provincia y el país, los ortopédicos de Ciego de Ávila en octubre último realizaron por primera vez y con éxito la cirugía artroscópica ambulatoria de la Deformidad de Haglund, una prolongación ósea de una zona del calcáneo.

Según bibliografía consultada no existen referencias que se haya practicado con anterioridad en los servicios médicos cubanos este proceder en el área del calcáneo.

Raúl Yacnier Ramírez Morgado, de 23 años de edad, fue el beneficiado con la operación, de la que manifestó a la ACN sentirse bien recuperado, por lo que espera comenzar pronto la preparación para buscar un puesto en la nómina del equipo de pelota provincial, primera categoría, como jardinero.

La política genocida impuesta a Cuba por Estados Unidos impide la compra de instrumental para desarrollar las técnicas quirúrgicas en los servicios de ortopedia, los cuales emplean una innumerable cantidad de ellos.

En un tiempo atrás la mayoría de las firmas que los producen fueron independientes y el Gobierno cubano los compraba sin dificultad, pero hoy, en no pocas los estadounidenses son accionistas y prohíben abiertamente su comercialización con la Isla.

Un ejemplo de instrumental que antes pertenecía a fabricantes suizos y ahora es propiedad de compañías de Estados Unidos es el Sistema AO (Asociación de Osteosíntesis) para el tratamiento de cualquier fractura, sin embargo, es negada su venta al sistema de Salud en la Mayor de las Antillas.

Eso obligó a Cuba a buscar alternativas como los fijadores externos, modelo RALCA, ideado por el doctor Rodrigo Álvarez Cambra, y desarrollado en el hospital ortopédico nacional docente Frank País, de La Habana, para sobrellevar algunas dolencias, y están patentados en más de 20 naciones.

Entre abril de 2018 a marzo de 2019, el daño del bloqueo al sector de la salud cubano ascendió a 104 millones 148 mil 178 dólares, cifra que supera en 6 millones 123 mil 498 dólares a la del año anterior, según un informe que la Isla prersentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre último.