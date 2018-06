Festival de teatro Sin Fronteras, un espacio para la crítica

El Festival de teatro Sin Fronteras, con sede en esta ciudad hasta mañana domingo, tiene como particularidad en su proceso de renovación este año la presencia de críticos que evalúan el quehacer de las agrupaciones locales e invitadas.

La Agencia Cubana de Noticias dialogó con el teatrólogo Omar Valiño, presente en el evento, para conocer sus apreciaciones sobre el desarrollo de este y las potencialidades que pueden elevar su calidad.

Logramos traer un equipo variopinto de especialistas del Consejo Nacional de Artes Escénicas y de la Casa Editorial Tablas- Alarcos para hacer encuentros y conversaciones con los creadores sobre las presentaciones que vemos, comentó.

Este es un primer paso para, en otras ocasiones, hacer propiamente espacios con la crítica, con mucho más rigor teórico y dialogar sobre el teatro avileño en particular, añadió.

“Creo que han sido oportunos los diálogos que hemos tenido aquí con los participantes, y es productiva la confrontación entre las maneras de hacer de varias partes del país y de proyectos en diferentes estadíos que pueden tomar esta ocasión como una forma de aprendizaje.”

Esta edición el público ha estado prácticamente ausente en las salas, lo que asocio a las dificultades logísticas que antecedieron al comienzo, y como consecuencia se dificultó una mayor divulgación, dijo.

“No obstante, hay que buscar estrategias para lograr una mayor promoción de manera general, aprovechando las ventajas de que en el caso de Ciego los sucesos culturales no siempre ocurren simultáneamente y permite utilizar todas las plataformas para promocionarlos, sobre todo en las puestas fuera de los horarios habituales de los teatros.”

“La voluntad de los organizadores y los motivos que los mueven a realizar un certamen es algo que puede distinguir a los que se hacen fuera de la capital, más allá de cumplir con un calendario establecido para un evento; se trata de encontrarle el sentido, por la importancia que tiene para cada territorio y ese ha sido el propósito del Sin Fronteras.”

El festival debe servir también para crear nuevas zonas de espectadores, por ejemplo, en las funciones dirigidas a lugares, para acercar a la gente a una manifestación que tal vez no aprecien con frecuencia, destacó.

Sobre otras proyecciones para enriquecer próximas ediciones, el también director de la revista Tablas alegó que sería útil reforzar el elemento pedagógico, una necesidad fundamentalmente de los grupos que están en desarrollo.

Las presentaciones de este sábado están a cargo de D´Morón Teatro con su más reciente obra, Las hijas de Bernada y en la noche llegará Teatro del Viento, de Camagüey, con Otoño.

Mientras, el domingo, Polichinela repondrá Ruandi; Total Teatro, de Las Tunas estará en el escenario del Principal con Week end y los camagüeyanos de Teatro D´Luz y Teatro del Viento con Hablando Ionesco y ManteCosa inspireichon ¡Gracias Alberto!, respectivamente.