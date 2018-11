Fiesta del arte universitario, del 12 al 16 en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila acogerá, del 12 al 16 próximos, la edición 24 del Festival Nacional de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba, fiesta bienal que en 2018 celebra su cumpleaños 55.

Por tercera vez -la anterior fue en 2010-, el territorio avileño será sede de estas citas, justo reconocimiento al quehacer en la provincia y a la solidez del movimiento de aficionados al arte en sus universidades, destacó hoy en conferencia de prensa José Balsinde, director de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación Superior (MES).

Será un homenaje a nuestras raíces, cultura, identidad e historia, señaló Yorliet Díaz, miembro del Secretariado Nacional de la FEU, sobre el XXIV Festival, que precisamente tendrá como eje temático “El arte universitario, símbolo de tradición y cubanía” y, por divisa, “¡Siente mi arte, siente lo cubano!” .

Ciego de Ávila está lista y en óptimas condiciones para celebrar una de las mejores ediciones de las que se tiene memoria, aseguró en tanto Dailyn López, secretaria ejecutiva del comité organizador de la cita, y vaticinó una competencia durísima, a juzgar por la calidad de los 510 concursantes, apenas una cuarta parte de los más de dos mil estudiantes que en audiciones de provincia en provincia, el jurado evaluó.

Hoy por hoy es lo que más vale y brilla en nuestras casas de altos estudios, una selección -confiada a los expertos- de lo mejor presentado y premiado en los festivales provinciales, significó la también asesora de la Dirección de Extensión Universitaria del MES.

Hablamos de 218 unidades artísticas escogidas (de un total de 890 que audicionaron), y eso incluye desde aquel que compite en solitario, hasta una agrupación danzaría con 25 integrantes, de ahí el número de participantes, explicó.

Y a los concursantes hay que sumar instructores, coreógrafos, directores, metodólogos, técnicos, miembros del jurado, organizadores, representantes de instituciones e invitados, de quienes los avileños serán, a no dudar, excelentes anfitriones, recalcó López.

En la edición 24 de esta fiesta del arte universitario se competirá en las manifestaciones de literatura, música, artes visuales, teatro, danza, audiovisuales y locución -esta última como categoría especial-, y solo las provincias de Mayabeque y Artemisa no estarán representadas.

Con 168 concursantes, La Habana aportará la delegación más numerosa, seguida de Santiago de Cuba (81), Villa Clara (67) y Ciego de Ávila (63), lo cual nada tiene de casual, pues son los territorios con más estable desempeño y mejores resultados en la historia de estas citas.

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, con 40 años recién cumplidos, será la villa de los delegados y escenario de varios buenos momentos dentro del programa del Festival que abrirá en la mañana del lunes 12 con el desfile inaugural por la céntrica avenida conocida como Alameda de la Locución, hasta el Parque Central, en la capital provincial.

Al XXIV Festival abrirán sus puertas las más importantes instituciones culturales de esa ciudad, como el Teatro Principal, el Museo de Artes Decorativas, la galería Raúl Martínez, la Casa de la Cultura José Inda Hernández, el cine Carmen y la sala teatro Abdala.

Más allá de la competencia, tiempo y espacio no faltarán para conferencias magistrales y conversatorios, talleres de creación y superación y, sobre todo, la presentación de este excelente botón de muestra del arte universitario en escuelas, hospitales, hogares maternos, comunidades, parques y hasta en el bulevar.

Tras la gala de premiación y clausura habrá una gran fiesta para dar la bienvenida al 17 de noviembre, Día Internacional del Estudiante, al cual está dedicada esta cita, como también al cumpleaños 96 de la FEU y, más aún, al aniversario 150 del inicio de las luchas emancipadoras del pueblo cubano y de que en Bayamo fuera cantado, por vez primera, el Himno Nacional.