Fondo de bienes culturales en Ciego de Ávila, con el incentivo de impulsar la economía

La posibilidad de importar y exportar mercancías incentivó a la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) de Ciego de Ávila a crear un Grupo de Nuevos Negocios, para tramitar esas operaciones con las formas de gestión no estatal y los creadores.

Ese Grupo tiene su sede en la galería Raúl Martínez, de la ciudad capital provincial, que funcionará como centro multipropósito, pues no solo servirá para concertar oportunidades de compra y venta, y realizar videoconferencias, sino también como espacio expositivo y de expendio de lo mejor de las artes visuales de los artistas del patio.

Cuentapropistas, aunque no estén relacionados con las artes plásticas y aplicadas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y otras figuras que ejercen de manera oficial el trabajo por cuenta propia, podrán, a través de ese Grupo de Negocios, adquirir materias primas o posicionar sus trabajos en el mercado.

El proceso está amparado en un marco legal que permite establecer acuerdos entre las dos partes e incluye la solución de diferencias o cualquier otro elemento pertinente relacionado con deberes y derechos que asisten a las personas.

La Resolución 315 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera ampara la inclusión de la filial avileña del FCBC entre las 37 entidades nacionales con capacidad para realizar tales actividades, que forman parte de un conjunto de medidas y un paquete de decisiones aprobadas por el Gobierno en 2020 con el objetivo de impulsar la economía y situar a todos los actores en igualdad de condiciones.

El país necesita que las exportaciones crezcan y las importaciones sean más racionales para hacer encadenamientos entre todas las formas de gestión, tanto de bienes como de servicios.

Ciego de Ávila tiene en la artesanía su principal rubro de exportación, a partir de la venta a clientes extranjeros en el polo turístico Jardines del Rey, donde, a pesar de las limitaciones ingresó en el mes de enero más de 10 mil dólares.

También se suman las luminarias de interiores y exteriores que aporta el proyecto Iroco, grupo especializado en el trabajo en metal con fines decorativos, y que encontró un comprador fuera de Cuba que le ha demandado entregas continuas en los últimos meses, reportó Invasor digital.

Luis Alberto Venegas Carmenate, director de la filial avileña del FCBC, precisó a Invasor que otra importante línea de negocios en la que recién se enfocan es el suministro de productos y servicios a las tiendas en moneda libremente convertible, entre ellos, muebles para el hogar y oficinas, así como juguetes artesanales de corte didáctico, aportados por los grupos Cuenta conmigo, Muebles a la luz, y por el creador independiente Raciel Rivera.

Existe el propósito de lograr que las creaciones hechas a raíz de las importaciones se puedan exportar también, además de colocarlas en las cadenas de tiendas del territorio, dijo Venegas Carmenate.

Declaraciones de Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda del 21 de julio de 2020 y publicado por Cubadebate un día después, precisan que los márgenes comerciales a utilizar en las exportaciones e importaciones para el sector no estatal serán mínimos, pues el interés del gobierno es facilitar esas gestiones.

Reiteró que un porcentaje de los ingresos en divisas los retendrán las formas de gestión no estatal para su propio desarrollo, ya sea para importar o para otros gastos que tengan que hacer en el país.