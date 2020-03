Frente a la COVID-19: el sector de comercio adopta medidas en la venta de alimentos y de productos de aseo

En medio de la compleja situación epidemiológica provocada por la COVID-19, Cuba reordena la comercialización de productos alimenticios y de aseo, según se dio a conocer hoy en el programa radio televisivo Mesa Redonda.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, expresó que el la actividad se ve afectada por el impacto mundial de la pandemia, pero Cuba prioriza, como todos los meses, la canasta familiar normada.

Sobre ella, informó que está asegurada la del mes de abril y que las más de 12 mil bodegas de Cuba están preparadas para comenzar su distribución el lunes 30 de marzo.

Reiteró la importancia del Registro de Consumidores a través del cual se mantienen censados 11 millones 150 mil cubanos y que distingue entre zonas urbanas, cabeceras provinciales, zonas rurales y el plan Turquino.

Sobre las cadenas de tiendas dijo que estas deben seguir funcionando y que se adoptan medidas para que los productos se comercialicen con mayor control y disciplina.

Díaz Velázquez explicó que se llama Venta Controlada a aquella que lleva anotación en la libreta, tiene definido un per cápita y se convierte en un derecho del consumidor, mientras la Venta Regulada, se realiza por todo el sistema de comercio en CUC y CUP, no se anota en la libreta y queda a decisión administrativa el per cápita.

Como parte de las acciones para reordenar el comercio destaca que los productos regulados se venderán sin subsidio, por lo que se expenderán a los precios actuales.

En abril se respaldarán productos como harina, huevo y azúcar para los trabajadores por cuenta propia.

Se direccionará todo lo que se produzca en materia de alimentos como conservas de frutas, vegetales y vinagres para que se venda en el territorio donde se produzca, así se evitará el desplazamiento de mercancías de un lugar a otro.

Anunció que la canasta familiar normada de abril tiene sus 19 productos garantizados y se le incorpora 10 onzas de chícharo, se garantizan pastas alimenticias, las cuatro proteínas y se asegura el aceite.

Se incrementa una libra per cápita de pollo para la venta controlada a través de la red de carnicerías (esto último será sin subsidio y llegará en el transcurso del mes, aclaró la ministra).

También se potenciará al máximo la producción de pan que estará regulado en función de la producción y se tratará de que llegue a la mayor cantidad de consumidores.

En relación con el aseo, Díaz Velázquez declaró que las materias primas de abril si bien están en las fábricas no aseguran toda la demanda, por ello se han formulado siete módulos que permiten la distribución per cápita por núcleo (e incluyen jabones y lejía en dependencia de la cantidad de consumidores).

En el caso de productos como la crema dental y el detergente líquido -añadió- sus producciones no garantizan la entrega a un núcleo per cápita, por lo que se hará de manera trimestral y por provincias (teniendo en cuentas las particularidades de cada territorio)

La titular informó que actualmente hay en el país 823 puntos de cloro habilitados y al cierre de hoy la capital cuenta con 123 establecimientos para ello.

Al referirse a la producción de nasobucos informó que se han producido alrededor de 209 mil y que 161 atelieres se han incorporado ya a la tarea.

Anunció que se mantendrán los trámites imprescindibles en el Registro de Consumidores y las dietas médicas que se vencen en el transcurso de marzo y abril, la persona no tendrá que volver a solicitarla, puesto que se prorrogarán automáticamente.