El 24 de febrero de 1895, varios alzamientos en el oriente de Cuba dieron inicio a la Guerra Necesaria. Hoy, recordar esta gesta emancipadora es, también, revivir el legado de nuestro Héroe Nacional, su principal artífice.

Los últimos días de febrero nos devuelven el recuerdo de José Martí con la misma intensidad con la que transitó el Apóstol por la historia de Cuba. Si enero nos invita a agradecer que a esta tierra le naciera semejante hijo, el segundo mes del año, en su día 24, nos recuerda, hace más de un siglo, que a él le debemos, en gran medida, esa capacidad de reinventarnos para salvar a la Patria.

Hoy marca el almanaque el reinicio de las luchas independentistas, el comienzo de la Guerra Necesaria, como le llamara el Héroe Nacional, esa que tanto sudor e insomnio le costó.

En igual fecha, pero de 1895, el oriente del país azuzó la llama de la libertad, que por casi dos décadas estuvo aparentemente apagada entre los cubanos. Martí, en República Dominicana, recibiría la noticia con el beneplácito de saberse en el umbral de su mayor proyecto: despojar a Cuba del dominio español e impedir el avance del gobierno norteamericano por nuestra región.

De las primeras lecciones que nos dejó aquella gesta está la de no abandonar jamás la defensa de los ideales nobles. Las ansias independentistas del Apóstol no menguaron cuando semanas antes, en Estados Unidos, fracasara el plan de La Fernandina, una expedición que llegaría a la isla con armamento y cientos de patriotas. Tampoco disminuyeron cuando los alzamientos del 24 de febrero se concentran solo en la zona oriental, y no en varias regiones del país como él y otros líderes habían planificado.

Con tan altos preceptos morales y humanos el curso de los hechos sería inevitable. Ocurriría la insurrección armada, sus principales figuras llegarían poco después a las costas cubanas y unirían su sangre a la de un pueblo que impregnó en esta tierra, para siempre, el valor de sus hombres y mujeres.