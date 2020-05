Hogares de ancianos en EEUU se enfrentan a 20 mil muertes por la COVID-19 y tratan de evitar demandas

Ante 20,000 muertes acumuladas por coronavirus, los hogares de ancianos de la nación están presionando contra una inundación potencial de demandas con un esfuerzo de cabildeo para lograr que los estados les otorguen protección de emergencia contra reclamos de atención inadecuada.

Al menos 15 estados han promulgado leyes u órdenes de los gobernadores que, de forma explícita o aparentemente, brindan a los hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo cierta protección contra demandas judiciales derivadas de la crisis. Y en el caso de Nueva York, que lidera a la nación en muertes en tales instalaciones, un grupo de cabildeo escribió el primer borrador de una medida que aparentemente lo convierte en el único estado con protección específica tanto de demandas civiles como de enjuiciamiento penal.

Ahora, la industria está avanzando con una campaña para lograr que otros estados se sumen a un argumento simple: esta fue una crisis sin precedentes y los hogares de ancianos no deberían ser responsables de eventos más allá de su control, como la escasez de equipos de protección y pruebas, el cambio de directivas de autoridades y enfermedades que han diezmado al personal.

“A medida que nuestros proveedores de atención toman estas decisiones difíciles, necesitan saber que no serán procesados ​​ni perseguidos”, leyó una carta enviada este mes por varios grupos importantes de hospitales y hogares de ancianos a su próximo gran objetivo, California, donde el gobernador Gavin Newsom aún tiene que tomar una decisión. Otros estados en su mira incluyen Florida, Pennsylvania y Missouri.

Los supervisores de la ley, los defensores de pacientes y los abogados argumentan que las órdenes de inmunidad están equivocadas. En un momento en que la crisis pone al descubierto problemas crónicos de la industria, como la escasez de personal y el control deficiente de las infecciones, dicen que la responsabilidad legal es la última red de seguridad para hacer responsables a las instalaciones.

También sostienen que los hogares de ancianos están aprovechando la crisis para proteger sus resultados. Casi el 70% de los más de 15,000 hogares de ancianos del país son administrados por compañías con fines de lucro, y cientos han sido comprados y vendidos en los últimos años por empresas de capital privado.

“Lo que realmente estás viendo es una industria que siempre quiso inmunidad y ahora tiene la oportunidad de solicitarla bajo el manto de decir: ‘Protejamos a nuestros héroes'”, dijo Mike Dark, abogado de California Advocates for Nursing Home Reforma.

“Esto tiene muy poco que ver con el arduo trabajo realizado por los proveedores de atención médica”, dijo, “y todo lo que tiene que ver con la protección de los intereses financieros de estos grandes operadores”.

En ninguna parte los esfuerzos de la industria se han desarrollado de manera más marcada que en Nueva York, que tiene una quinta parte de las muertes conocidas en hogares de ancianos y atención a largo plazo en el país y ha tenido al menos siete centros con brotes de 40 muertes o más, incluido un hogar en Manhattan que reportó 98 .

La ley de inmunidad de Nueva York firmada por el gobernador demócrata Andrew Cuomo fue redactada por la Greater New York Hospital Association, un grupo de presión influyente para hospitales y hogares de ancianos que donó más de $ 1 millón al Partido Demócrata del estado en 2018 y ha aportado más de $ 7 millones en cabildeo en los últimos tres años.

Si bien la ley que cubre tanto a los trabajadores de atención hospitalaria como de enfermería no cubre la mala conducta intencional, la negligencia grave y otros actos similares, deja en claro que esas excepciones no incluyen “decisiones derivadas de la falta de recursos o de personal”.

La administración de Cuomo dijo que la medida era una parte necesaria para lograr que todo el aparato de salud del estado trabaje en conjunto para responder a la crisis.

“Fue una decisión tomada sobre los méritos para ayudar a garantizar que teníamos todos los recursos disponibles para salvar vidas”, dijo Rich Azzopardi, un asesor principal de Cuomo. “Sugerir cualquier otra motivación es simplemente grotesco”.

A nivel nacional, el esfuerzo de cabildeo está siendo liderado por la American Health Care Association, que representa a casi todos los hogares de ancianos del país y ha gastado $ 23 millones en esfuerzos de cabildeo en los últimos seis años.

Otros estados que tienen medidas de inmunidad de emergencia son Alabama, Arizona, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts; Michigan, Mississippi, Nueva Jersey, Nevada, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

Sus disposiciones varían, pero se aplican en gran medida a lesiones, muertes y decisiones de atención, a veces incluso a daños a la propiedad. Pero hay limitaciones: la mayoría hace excepciones por negligencia grave y mala conducta intencional, y generalmente se aplican solo durante la emergencia.

Toby Edelman, del Centro de Defensa de Medicare, está preocupado porque los hogares están recibiendo protecciones legales mientras que los miembros de la familia no pueden visitar y las inspecciones gubernamentales de rutina se han reducido.

“Nadie está mirando lo que está sucediendo”, dijo, y agregó que las declaraciones de inmunidad podrían dificultar aún más las demandas por negligencia grave o deliberada, ya que los hogares podrían argumentar que cualquier deficiencia de alguna manera estaba vinculada a la pandemia.

“No se puede culpar a todo de COVID-19. Pueden suceder otras cosas que son terribles ”, dijo. “Solo para decir que estamos en esta pandemia, así que todo vale, eso parece demasiado lejos”.

Entre las situaciones para las cuales los abogados dicen que los hogares de ancianos deben rendir cuentas: hogares que no cumplieron con las pautas federales para evaluar a los trabajadores, cortar las visitas y finalizar las actividades grupales; aquellos que no informaron a los residentes y familiares de un brote; los que no tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas; y hogares como uno en California, donde al menos una docena de empleados no se presentaron a trabajar durante dos días seguidos, lo que provocó que los residentes fueran evacuados .

“El hecho de que tenga una pandemia no significa que pase por alto a las personas que tienen sentido común”, dijo el Dr. Roderick Edmond, un abogado de Atlanta que representa a las familias que demandan por la muerte de COVID-19 en un centro de asistencia.

“Si le quitas el poder de demandar a las familias, entonces todo vale”, dijo Stella Kazantzas, cuyo esposo murió en un asilo de ancianos en Massachusetts con los mismos dueños que el hogar afectado por el primer brote de la nación cerca de Seattle, que mató a 43 personas. .

“Ya sabían en Washington qué tan rápido se propagaría esto”, dijo. “Deberían haber tomado medidas extremas, medidas sensatas. Y no fueron tomados.

Si bien el gobierno federal aún no ha publicado cifras sobre cómo el coronavirus ha devastado la industria, The Associated Press ha mantenido su propia cuenta basada en los departamentos de salud estatales y los informes de los medios, encontrando 20,058 muertes en hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo en todo el país.

A pesar de todas las nuevas leyes de inmunidad, hay una ola potencial de demandas por venir. El abogado de Illinois Steven Levin dijo que recibió docenas de llamadas de personas que estaban considerando demandar a las casas por el brote. El abogado de Florida Michael Brevda dijo que su firma recibe de 10 a 20 llamadas por día. Y un abogado en Massachusetts dijo que recibió aproximadamente 70 de familias con familiares en hogares afectados por el virus.

“Nos estamos inundando”, dijo David Hoey, cuya práctica cerca de Boston lleva 25 años demandando casas. “Están afligidos y están confundidos. … ‘Mi ser querido acaba de morir de COVID. ¿Que puedo hacer?'”

El CEO de la American Health Care Association, Mark Parkinson, dijo que la noción de abogados preparándose para demandas en “medio de una batalla para salvar a los ancianos” es “patética” y no considera las dificultades que han sufrido los trabajadores de hogares de ancianos.

“Las dudas de las personas después de una tragedia, si esas personas hicieron lo mejor que pudieron bajo las circunstancias, es simplemente incorrecto”, dijo Jim Cobb, el abogado de Nueva Orleans que defendió con éxito a los propietarios de hogares de ancianos acusados ​​de la muerte de 35 residentes, que se ahogaron en el huracán Katrina.

“Hay mucho que decir sobre alguien que actúa de buena fe ante un desastre natural y estado de emergencia, y que deberían tener inmunidad criminal”.

La reportera de AP Candice Choi y el investigador investigativo de noticias Randy Herschaft contribuyeron a este informe.

(Tomado de AP / Traducción revisada de Cubadebate)