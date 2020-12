Homenaje al desempeño

Maestro es quien activa en sus pupilos la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría; es artista moldeador de la mente y espíritu humanos; es alguien que inspira para la vida.

“Desde pequeña me incliné por la práctica del deporte, específicamente el baloncesto, pero al no tener estatura, no vi en mi un futuro como atleta en esta disciplina, por lo que opté por estudiar la carrera de cultura física como un escape para desarrollar todas mis potencialidades, en la transmisión de conocimientos a los jóvenes y adolescentes; fue así como me decidí a ser maestra” expresó Noelvis Peñalver Ricardo, profesora de Educación Física en la ESBU Carlos J Finlay.

El empeño de la profesora la llevó a realizar la Maestría en Ciencias de la Educación, con 29 años de trabajo ininterrumpidos como profesora de la especialidad, además de tener en su haber una misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto explica “Mi experiencia en Venezuela es inolvidable, ya que me enfrenté a un país donde la manera de enseñar es distinta a la nuestra y me costó mucho trabajo adaptarme a ese sistema, pero el deber y la responsabilidad hicieron posible el cumplimiento mi misión y la aplicación en la tierra de Chávez y Bolívar de mis conocimientos y habilidades como maestra de la Cuba de Martí y Fidel”

Por su experiencia se destaca en las tareas investigativas con resultados en diferentes eventos científicos, en el concurso nacional de la clase y en el de gimnasia Musical aerobia, además es Vanguardia Provincial como activista de Cultura Física.

“A las nuevas generaciones de maestros les aconsejo que escojan bien la profesión, esta es una tarea para la vida y de por vida, la preparación y el estudio contantes, son la acreditación para ganarse el respeto tanto de los estudiantes, como de la familia y de tus compañeros y es esta una premisa para ser un maestro digno” Agregó.

Ahora en el 2020, Noelvis Peñalver Ricardo fue merecedora del Reconocimiento Especial del Ministerio de Educación, por su aporte y dedicación a la calidad de la enseñanza, avalado también por los 5 años que lleva, de forma ininterrumpida como mejor profesora de Educación Física en el municipio Primero de Enero.