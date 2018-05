Informa ETECSA regulaciones para equipos de terminales móviles

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó que desde mañana entra en vigor la segunda fase de la Resolución12/16, del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), que regula la utilización de equipos de terminales móviles en la red celular.

Según Elisa Alfaro, comunicadora institucional de la entidad, la citada normativa establece que a los equipos registrados con un IMEI no válido se les bloquee el servicio en las redes.

Los clientes, subraya, afectados por este motivo deberán presentarse en cualquiera de las unidades comerciales de ETECSSA dentro de los próximos 30 días naturales para aclarar la situación, o de lo contrario se les dará baja a su servicio.

Tal medida protege a los usuarios de la adquisición de teléfonos falsos, u otros que pudieran estar vinculados a hechos delictivos o extravíos, y evita su uso indebido.

Explica la comunicadora que desde la publicación de la citada resolución en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en 2016, ETECSA realizó un grupo de acciones encaminadas a minimizar las afectaciones a los suscriptores.

Entre estas estuvo la divulgación sistemática de los contenidos de la normativa, la habilitación de un acceso en la página www.etecsa.cu para que los interesados comprobaran la validación de su IMEI, y el contacto a los clientes afectados.

Para conocer su IMEI, recuerda, el usuario debe marcar en su teléfono el código *#06# y este se visualizará en la pantalla según la cantidad de puertos que posea para SIM.

ETECSA pone a disposición los números telefónicos 118 y 5 264 2226, para quienes deseen obtener más información al respecto.

IMEI (Internacional Mobile Equipment Indentity por sus siglas en inglés), consta de 15 dígitos, es un código USSD pregrabado en los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial, y es transmitido por el equipo a la red al conectarse a esta.

Por tal motivo se considera no válido cuando su numeración no corresponde a la reconocida y aprobada por el fabricante, lo cual se tipifica en equipos no originales.