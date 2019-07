Informan precios de pasajes del servicio de trenes con coches chinos

La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria número 11 publica la resolución emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios que establece el valor de los pasajes para el servicio de trasportación por ferrocarril con los nuevos coches chinos, los cuales, se ha informado por diversos medios, comenzarán a circular de forma definitiva durante este verano.

Cubadebate informa que el importe de los pasajes es inferior al de los Ómnibus Nacionales y varía de acuerdo a si el viaje es en coche climatizado o no, mientras “la Resolución Ministerial también fija las tarifas en pesos cubanos (CUP) por kilómetro recorrido, para determinar el precio a la población de las diferentes distancias que se recorran”.

Los precios de las distintas localidades serán aprobados por el Jefe de la Unión de Ferrocarriles, y el mínimo es de 5.00 pesos en el coche no climatizado y 10.00 pesos en el climatizado y los niños menores de 5 años, que no ocupen asiento, no tienen que pagar, mientras a los menores de 12 años se les descontará el 50% del pago.

“La Resolución especifica que las tarifas son aplicables solo cuando el servicio cumpla con las condiciones fijadas para el mismo. Si disminuye la calidad del servicio, la Unión de Ferrocarriles de Cuba, procede a efectuar descuentos al precio del pasaje, en dependencia del nivel de afectación producida”, publica Cubadebate

Los nuevos coches, que comenzarán a brindar servicio durante este verano en fecha que aún no se ha informado, forman parte de un convenio entre Cuba y China que facilitará el arribo al país de 240 vagones como parte del Programa de Recuperación y Desarrollo del Ferrocarril que persigue mejorar las condiciones del transporte ferroviario que desde 1975 no recibía coches de primera mano.

Según informa Cubahora, el Ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló, durante el acto de recibimiento en La Habana de los primeros 80 equipos, que se trata de un proceso de recuperación de la calidad y el confort de ese servicio de transportación, de disminución de los tiempos de viaje y del restablecimiento de salidas que hoy se mantienen canceladas, y exhortó a “trabajar para que lo que renace perdure en el tiempo con calidad y estabilidad”.

Este programa no solo incluye la incorporación de esos nuevos coches, diseñados de conjunto entre ingenieros chinos y cubanos, también pretende llevar a cabo un amplio proceso de modernización de sistemas de comunicaciones en el ferrocarril, la rehabilitación de la red de talleres y la recuperación de las vías férreas.