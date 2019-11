Insiste Díaz-Canel en mantener el ahorro como premisa de trabajo

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en mantener el ahorro como premisa de trabajo al intercambiar este lunes, mediante videoconferencia, con los presidentes de los Consejos de la Administración de todas las provincias, reunión donde se discutieron asuntos vitales para la economía del país, que deciden su buena implementación en los territorios.

Tenemos que conservar las medidas de ahorro tomadas a raíz de la contingencia energética del mes de septiembre, subrayó el mandatario. “No hace daño mantenerlas, pues más que limitar dan posibilidades; no hace ningún daño luchar por la eficiencia; no hace ningún daño luchar por el ahorro; no hace ningún daño desplazar la demanda en el horario pico”, apuntó.

No hace daño tampoco tomar medidas adicionales en la transportación de pasajeros y de cargas, que nos permitan usar los medios de manera más eficiente; no hace daño que sigamos exigiendo que todos los carros estatales tienen que parar, cuestión que se ha relajado y uno ya lo ve en los estados de opinión. Eso tiene que ver con la exigencia que hay en cada territorio, en cada lugar y en cada organismo, consideró Díaz-Canel Bermúdez.

“No hace daño usar la tracción animal; no hace daño hacer un adecuado uso del combustible; no hace daño el trabajo a distancia, cuando de verdad se organiza bien e implica menor gasto”. Hay que eliminar los prejuicios que tenemos con un grupo de cosas, agregó el mandatario, vamos a accionar desde el país, pero sobre todos desde los territorios.

Ustedes son los que más cerca están de la vida de la población, dijo el Jefe de Estado a los presidentes de los gobiernos provinciales, entonces son los primeros que tienen que cumplir con todas esas medidas y chequearlas constantemente.

Acerca de este tema, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó que la economía aún no está en capacidad de trabajar con los mismos niveles de meses anteriores, de ahí que el ahorro de combustible sigue siendo una urgencia para el país.

“Ahorrar no significa suspender actividades, sino tomar medidas para hacer lo mismo con menos combustible”, precisó. El escenario es mejor que en septiembre y están creadas las condiciones para recuperar los niveles de actividad en nuestra economía, aseguró.

Gil Fernández reiteró las medidas de ahorro que deberán quedarse de manera permanente y no coyuntural, para reducir el gasto energético en la economía cubana, las cuales surgieron durante el recorrido que encabezó el Jefe de Estado por todas las provincias, a raíz del desabastecimiento de combustible ocasionado por la presión del Gobierno de Estados Unidos a navieras y aseguradoras para que no transporten combustible hasta los puertos de la Isla.

En ese sentido, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, consideró que debe haber una participación más consciente de la población en el ahorro, para continuar disminuyendo el consumo en los horarios pico. También instó a los organismos a mantener un control riguroso del combustible.

En la reunión se hizo además un análisis sobre varios de los programas que prioriza el Gobierno, entre ellos el desarrollo del turismo, la campaña de frío y la zafra. También se presentó un cronograma de actividades por el fin de año y el aniversario 61 de la Revolución.

Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo, detalló que en el inicio de la temporada alta crecen en un 5% los arribos por vía aérea a Cuba. Particularmente desde Canadá crecen un 8% este mes y se estima alcanzar en diciembre al millón de visitantes canadienses a la mayor de las Antillas.

“Se espera una buena temporada alta”, aseguró el titular, quien intercambió con las autoridades de las provincias sobre las principales quejas de los turistas, el estado de la infraestructura hotelera y el aseguramiento de los abastecimientos.

Marrero Cruz se refirió igualmente a las decisiones adoptadas en el país para priorizar el combustible que demanda el transporte del turismo, garantizar los servicios vitales en los hoteles y los estándares de calidad que requiere la llamada industria sin chimeneas, atendiendo a que es una de las que más aporta a la economía nacional.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, ofreció una información sobre las campañas de siembra y de cosecha de cultivos. También el presidente de AZCUBA, Julio García Pérez, actualizó acerca del comienzo de la zafra, en la cual, dijo, se molerá caña con mayor calidad y hay un mejor balance de recursos para la contienda.

Participará un total de 44 centrales; de ellos 13 inician este mes, 26 en diciembre y cinco lo harán en enero. Se estiman moler unas 16 millones 672 mil toneladas de caña.

Finalmente, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa González, presentó el amplio y diverso plan de actividades que se ha preparado para celebrar el fin de año y el 61 aniversario de la Revolución cubana, en el cual participarán todos los organismos de la Administración Central del Estado.

Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Roberto Morales Ojeda, abogó por el buen gusto y la cultura del detalle; “lo importante es la calidad y no la cantidad de actividades que se hagan”, las cuales, insistió, no se pueden quedar solo en La Habana, sino que tienen que llegar a todas las provincias, los municipios, consejos populares y barrios.

Asimismo, alertó el Vicepresidente del Consejo de Ministros sobre la necesidad de que todos los cuadros estén pendientes de las opiniones de la población, de las que se recogen de manera espontánea y también la que se expresan en las redes sociales, para corregir rápido lo que no nos esté saliendo bien.

( Tomado del sitio web de la Presidencia)