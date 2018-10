Intensifica Ciego de Ávila acciones contra el mosquito

Ciego de Ávila intensifica el enfrentamiento a los insectos trasmisores de arbovirosis, como respuesta a la Semana de Acción contra el Mosquito en las Américas, promovida por la Organización Panamericana de la Salud, entre los días primero y siete de octubre.

Yoel Sifonte Bello, director de Higiene, Epidemiologia y Microbiología en la provincia, explicó a la ACN que en los municipios de Morón, Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Baraguá, Venezuela y Majagua, los de mayores índices de infestación del territorio, se extrema el trabajo de los operarios de vectores y el cumplimiento de las indicaciones, sin desatender las demás comunidades.

La dirección provincial de Higiene orientó que en los 10 municipios avileños, sobre todo en los ya mencionados, se haga una estratificación de las manzanas de más alto riesgo para que en ellas se realice el focal con una frecuencia de 11 días, cuya periodicidad normal es cada 22, añadió.

Siguen reforzándose acciones tales como el tratamiento adulticida o fumigación, la vigilancia en los puntos de entrada al territorio, las operaciones de saneamiento ambiental, el completamiento de los equipos especializados de radiobatidas, unido a las actividades de prevención y promoción de salud en las comunidades, expresó Sifonte Bello.

Precisó el directivo que no hay transmisión en Ciego de Ávila de enfermedades ocasionadas por el mosquito como son dengue, zika y chikungunya, resultado que debe mantenerse en los próximos meses gracias a la voluntad política que existe en el país, la participación comunitaria e intersectorial y la capacitación de los trabajadores vinculados a estas tareas.

Adalberto Mestre Borrer, operario de vectores en la zona norte de la capital provincial, refirió que se labora con intensidad para cumplir las medidas del plan de enfrentamiento y para que no sean reiterativas las indisciplinas sociales en los hogares y centros laborales.

La mayoría de los focos son detectados en depósitos dentro de las viviendas, lo cual demuestra la baja percepción de riesgo por parte de no pocos avileños al incumplir con el autofocal, a pesar de las acciones preventivas y educativas que se realizan habitualmente, señaló Mestre Borrer.

Alejandrina Oliva Borrego, residente en el municipio avileño de Majagua, declaró sentirse agradecida cada vez que los operarios llegan hasta su casa, y afirmó que nunca se niega a la revisión o fumigación porque ello se revierte en salud y seguridad para toda la familia.

Las irregularidades con la recogida de desechos sólidos y la proliferación de salideros en la geografía avileña son aspectos que también dificultan el logro de la sostenibilidad sanitaria.