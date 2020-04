Intensifican búsqueda de fuentes de contagio en pacientes con la COVID-19

De los 34 casos confirmados ayer como positivos a la COVID-19, se desconocen en el momento de su diagnóstico las fuentes de infección de 5, mientras el resto sí son contactos de pacientes confirmados, precisó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en la conferencia de prensa de hoy.

“Eso nos deja una inconformidad porque son personas que no se lograron detectar mediante el control epidemiológico, no obstante, cuando decimos que ‘no se precisa la fuente de contagio’ es que en el momento del diagnóstico no se conoce la misma, pero sí se investiga para aclarar las circunstancias y encontrar a nuevos sospechosos, si los hubiera”.

También trascendió durante el encuentro de cada día a las 11 de la mañana (hora local) que con los 64 pacientes dados de alta médica ayer, suman 681 los recuperados del nuevo coronavirus, o sea, de forma general, “el 90 por ciento de los que ingresan por esta causa evolucionan favorablemente”.

Durán García aclaró que, aunque vuelven a sus hogares, estas personas continúan su seguimiento en cada área de salud a la que pertenecen y deben cumplir un período de aislamiento y restricción de movimiento hasta tanto se confirme por segunda ocasión el resultado negativo de la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), realizada a partir de un exudado nasofaríngeo.

En el día de ayer el 1, 7% de las dos mil tres muestras testeadas fueron positivas, resultado inferior al de días atrás, cuando llegó, incluso, al 2, 7%, siendo actualmente el grupo de edades de 20 a 39 años el de más incidencia con 11 casos, seguido por el de 40 a 59 años, con 16.

El director nacional de Epidemiología del Minsap explicó que de los mil 501 casos positivos hasta la fecha a la COVID-19 se lamenta el fallecimiento de 61 personas, y, como es costumbre, transmitió las condolencias a la familia de parte de las autoridades sanitarias.

“Aun así el país tiene un índice de letalidad de 4,1%, por debajo de los números que se muestran en todo el planeta (7.1%) y de los de las Américas (5,7%), donde países como Barbados, Guyana y Antigua y Barbudas tienen las cifras de decesos más lamentables”, dijo.