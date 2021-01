Japón detecta nueva cepa de coronavirus distinta a las de Reino Unido y Sudáfrica

Con la llegada de más de 400 00 dosis de vacunas Pfizer este martes, a partir de mañana comenzarán a operar las primeras mil brigadas de vacunación, de las 10 000 que se pretenden integrar, para aplicarlas en el personal de salud que atienden en los hospitales COVID-19, anunció hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pidió al personal vinculado denunciar posibles excesos de quienes quieran colarse en la fila

Por otro lado, al conocerse que el coordinador Nacional de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio positivo a la Covid-19, anunció que mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer presentará en la reunión de gabinete de seguridad, previa a la conferencia matutina, un protocolo para la seguridad de los funcionarios que participan en estos encuentros diarios en Palacio Nacional.

Durante su conferencia, a pregunta expresa sobre la reserva gubernamental en torno a una solicitud de acceso a la información sobre los contratos que hizo México para las vacunas, dijo que mañana durante el informe semanal sobre la salud se darán a conocer estos contratos. Reiteró que se han entregado ya adelantos de 7 mil millones de pesos.

En este contexto, anticipó que algunos adversarios estarían preparándose para promover la no vacunación, por lo que hizo un llamado a la población a aplicarse la vacuna cuando les corresponda porque es lo único que se tiene ahora para enfrentar esta pandemia. “No tarda ya estoy constatando, viendo señales, en decir que no hay que vacunarse. Le digo a todo el pueblo de México, los convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda, es lo que nos va a proteger, no hay otra cosa, no tener miedo a efectos secundarios. Se está cuidando que la vacuna ayude y no afecte”.