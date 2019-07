Juego de bolas

Pensaba en los “millennials” (mi generación) y la subsiguiente generación Z… sí esa en la que todos están hechos unos “durakitos”, to tiza, to Gucci, to poh poh poh… ; hasta que de pronto, ¡zas!, me encuentro con varios muchachos en el barrio jugando bolas.

“¿Pero y esto qué eeesssssss?”, le pregunté a mi subconsciente, preocupada por si algún extraterrestre me había abducido, o por si el calor del verano me había frito el cerebro.

“Desde luego estoy orbitando en un mundo paralelo o a lo mejor viajé en el tiempo… no, no puede ser eso… creo que estoy viendo demasiadas series y películas en el paquete… tiene que ser algo más real… algo así como una actuación para transmitirse por facebook live o una fake news en 360 grados…”

¡OMG! No estaba preparada para esto… ¿Habrá algún emoticono que refleje ahora mismo mi estado de ánimo????

«Señora, ¿puede quitarse del medio?, no veo bien para hacer el tiro», me espetó un chiquillo que no pasaba los cinco años de edad.

Desde la palabra “señora” sentí que poco a poco aterrizaba en la tierra, y le dije:

“Disculpa, solo quería tomar una foto”.

¿Para subirla a Facebook?, me preguntó alguien que estaba sentado en un banco.

Bueno… quiero hacer un trabajo para la página web donde laboro sobre la afirmación absolutista de que los juegos tradicionales se han perdido, que ahora los muchachos se pasan todo el tiempo en Internet o jugando con sus tablets, y que la comunicación interpersonal se hace cada vez más difícil; además de que…

Sí, pero ¿la vas a subir a Facebook?, me volvió a insistir ese alguien.

“Claro, claro”, le dije …y aquí está.

Menos mal que me dio tiempo tomar algunas “en plena acción”, porque si no, nadie me hubiera creído. Además, quiero enseñárselas a mis hijos.