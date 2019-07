“K-pop” en Ciego de Ávila

El K-pop, género de la música popular coreana, se encuentra entre los principales gustos de los jóvenes de casi todo el mundo. En Ciego de Ávila, específicamente en el cine Carmen de la ciudad cabecera, se hace una peña los segundos y cuartos viernes de cada mes donde se pone de manifiesto el gusto por esta música.

Daniela: Para las personas que no conozcan la cultura coreana, acercarse a ella es lo mejor que pueden hacer. Yo sigo siendo cubana, que me guste otra cultura no significa que deje de amar la mía. A veces las personas dicen: “¿quiénes son esa gente?, ¿por qué te gustan?” Mi consejo es que los escuchen. Yo sé que les va a gustar”.

Yoli: Aquí en Ciego de Ávila no hacen nada que se parezca para las personas que aman el K-Pop . Entonces hay mucha gente que anda por ahí diciendo: “Ay, es la música que me gusta, pero a más nadie” … Este es un lugar donde nos reunimos las personas que tenemos los mismos gustos y la pasamos bien. Es verdad que la música es un poco extraña, porque el idioma no es reconocido mundialmente; pero está ahora muy de moda y realmente gusta mucho.

Liosvel: Esto deberían hacerlo más a menudo porque a todos los jóvenes nos encanta. Yo tengo un grupo de baile y nos gusta muchísimo actuar aquí. Escucho reggaetón y otros géneros musicales, pero esto es algo que también es normal. Lo que no podemos hacer es olvidar nuestras raíces.

Estas fueron las declaraciones que escuché justo antes de entrar al cine Carmen para conocer lo que hacen los amantes de la cultura coreana en Ciego de Ávila. Debo admitir que la alegría era contagiosa, y a pesar de que no sabía exactamente lo que iba a suceder dentro de la sala, las preguntas de los transeúntes que se quedaban sorprendidos ante tanta aglomeración de personas me hizo saber que estaba a punto de descubrir un espacio de recreación diferente.

Y es que el proyecto Big Bang Show, compuesto por jóvenes aficionados al K-pop, intenta, desde su percepción escasa de diseño escenográfico y de guion, recrear un micromundo donde se baila, canta, dibuja, se escuchan noticias y se juega.

“Yo no tengo preocupación porque sé que está en un lugar sano. Lo hallo muy bien y lo apoyo en todo. Mi niño antes era bastante retraído, le daba pena casi todo, no salía de la casa… y esto lo ha ayudado a integrarse más a la sociedad”, así expresó Yaneisy Acosta, madre de Yan Cristian Martel, uno de los integrantes del grupo.

“Desde chiquito a él le ha gustado bailar y aquí ha encontrado lo que quería. Se siente bien, animado… es otro”, añadió Odalis Rat, abuela de Alexander Alonso, otro de los bailarines.

La espontaneidad y las ganas de hacer fueron las recetas principales que pude apreciar en este espacio. Una peña inclusiva que aboga por el abrazo entre la cultura coreana y la cubana, donde los jóvenes pueden crear, disfrutar y sentir que son parte de un propósito que va más allá de las etiquetas.