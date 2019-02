La Habana, sus 500 años y la nueva reforma constitucional de Cuba

La Villa de San Cristóbal de La Habana y los preparativos para celebrar su medio milenio de fundación centran hoy el quehacer de muchos capitalinos y es motivo de inspiración para artistas y escritores de esta ciudad.

Sin embargo, ese aniversario 500 sería inútil si se convierte en un punto de referencia y ya. Tenemos que ir más en profundidad al tema, expresó el historiador de la Ciudad Maravilla, Eusebio Leal.

En el habitual encuentro de reflexión y pensamiento: Cultura y nación: el misterio de Cuba, convocado por la Sociedad Cultural José Martí, el académico disertó sobre esos caminos necesarios que debemos transitar para conocer y defender su verdadera esencia.

No ha de vivirse del pasado, pero no se puede ir al futuro sino desde el pasado, es la realidad (…) No podemos hacer fragmentos de la historia (…) la historia es una, una sola, y se va desarrollando de una manera singular, dijo.

Con el prodigioso poder de su oratoria, convocó a luchar por la preservación de nuestras tradiciones y evocó hechos, instituciones, personalidades que forjaron la nación cubana.

De esos 500 años, dijo, casi 300 le pertenecen a la Universidad de La Habana, cuna y formadora de generaciones; a la Sociedad Económica Amigos del País, a la academia de San Alejandro, a todos los artistas, intelectuales, escritores, trabajadores, artesanos. Solo así lo entiendo.

Además incitó a acercarnos a los lugares históricos, inspirar que no sea una consigna la conmemoración sino un movimiento popular.