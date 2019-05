La joven doctora cubana que alivia el dolor en Venezuela

Tiempo atrás ella se imaginaba danzando en un escenario, animada por los aplausos del público. Mientras, hacía poesía con su cuerpo al ritmo de la música. Sería bailarina.

Un día, por voluntad propia, dio un giro total en su vida. Quiso aprender a curar dolencias, a sanar desgarros de esa máquina genial que es el cuerpo humano. Y se hizo médico.

Ahora, es la joven doctora Daynet Clara Díaz Torres, con un diplomado en Medicina Física y Rehabilitación que inmediatamente, después de graduarse (2016), partió a cumplir su primera colaboración en la República Bolivariana de Venezuela.

Se trata de una muchacha bonita, presumida en el vestir, cuidadosa de su peinado y del maquillaje leve que resalta su rostro, pero siempre centrada en la sanación o el alivio de sus pacientes.

Nació en Ciego de Ávila, ciudad en la cual ha vivido siempre y donde ha cursado estudios, primero de danza en la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahíg Saínz. Luego, tras los estudios preuniversitarios, se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas Doctor José Assef Yara.

Ahora trabaja en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Juan Pablo Rojas, del municipio Maturín, estado Monagas, en tierras venezolanas.

“Allí atiendo diariamente alrededor de 40 pacientes en consulta de Fisiatría, mientras que en la Sala de Rehabilitación Integral los fisioterapeutas rehabilitan entre 100 y 110 pacientes cada día”, dice la joven avileña.

¿Cuáles patologías tienen mayor incidencia?

“Varían entre las distintas especialidades. El mayor índice lo constituyen las enfermedades degenerativas como la artrosis generalizada y las enfermedades del SOMA (sistema osteomioarticular). Otro gran porcentaje está dado por las secuelas que dejan las enfermedades cerebro vasculares, tanto isquémicas como hemorrágicas”.

“También tratamos con pacientes pediátricos que presentan retardo en el desarrollo psicomotor y además de prestar el servicio para su motricidad, son atendidos por la especialidad de Logopedia”.

El mundo conoce las dificultades vividas en Venezuela, impuestas por un cruel intento de Estados Unidos para apropiarse de las riquezas del gigante sudamericano. Es una guerra de desgaste que trata de asfixiar a los venezolanos por carencias de alimentos y servicios vitales.

“Pese a las circunstancias actuales trabajo en condiciones normales, en una consulta con la privacidad y confidencialidad requerida para atender a los pacientes” relata Daynet y agrega:

“En los 30 meses que llevo en esta misión no he dejado de prestar el servicio donde haga falta, y hasta me he traslado a otros CDI para brindar la consulta de Fisiatría”.

¿Cómo enfrenta las dificultades que sufre el país?

“Los apagones no han sido causa para dejar de prestar el servicio, pues cuando no ha existido el fluido eléctrico, se adoptan las medidas necesarias para dar la consulta con el empleo de la planta eléctrica u otras alternativas que nos permiten garantizar la atención al paciente venezolano. Siempre hemos contado con el abasto de agua, de manera que ninguno de estos aspectos ha impedido llevar la salud a este hermano pueblo”, afirma.

Daynet no es militar, no ha lidiado nunca con armas de fuego porque ha ocupado los últimos años de su vida en usar los libros de Medicina, el esfigmo y el estetoscopio como escudos en el combate diario contra enfermedades y dolencias humanas.

¿El personal médico cubano continúa gozando de preferencia entre los venezolanos?

“Como colaboradores de la Misión Médica Cubana, en Venezuela, gozamos de mucho prestigio y aceptación, lo que ha hecho posible la vinculación y preferencia de los pacientes con los servicios, que de forma gratuita les prestamos, sin tener en cuenta su distinción política y clase social a la que pertenece”.

Ella manifiesta que, como docente, también ha contribuido con la formación del personal venezolano en la carrera de Medicina.

Alejada de la Patria, de su familia, y del entorno social de Cuba la doctora Daynet, como una colaboradora más, ha contribuido con el desarrollo de la salud en otro país hermano. Entonces, asegura:

“Mantenemos nuestros principios y valores, y siguiendo el legado de nuestro invicto Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, ratifico una vez más el compromiso eterno de mantenerme firme bajo cualquier circunstancia para llevar la salud a los lugares más necesitados de este país. Y como dijera el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara: …que la dureza de estos tiempos no nos haga perder la ternura de nuestros corazones”.