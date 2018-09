De ojos pícaros e igual sonrisa, Lizandra, sobresale entre el grupo de estudiantes de medicina de 1er año que conversaban antes de subir a las aulas.

Quizá fue por eso que me llamó la atención esa diminuta figura, que sin temor a equivocarme es la estudiante más pequeña de la Facultad de Ciencias Médicas José Assef Yara en Ciego de Avila.

Cuando vio que me acercaba a ellos, muy dispuesta me dijo. ¡Yo te voy a dar la entrevista!

No me quedó más remedio que sonreír y de manera espontánea comenzó la conversación.

“Aunque parezca un cliché”, desde pequeña me gustó la medicina, esa idea de salvar personas o simplemente aliviar el dolor y sobre todo sentirme útil es algo grandioso.

¿Qué cualidades debe tener un médico?

Las persona que escogemos esta carrera debemos sentir una gran pasión y sobre todo sacrificio debemos pensar que no tendremos horario, ni vida personal, nuestra vida no nos pertenece sino a los pacientes.

¿Estás preparada para asumir el reto?

Soy una persona responsable, siempre dispuesta a asumir cualquier reto, no me dejo vencer fácilmente y eso lo tengo claro. Por eso voy a cumplir mi sueño de ser un gran médico y sobre todo un gran ser humano. Yo sé cuál es mi vocación por eso digo que la medicina me escogió a mí.