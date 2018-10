La ONU pide respeto a la ley internacional en trato a caravana de migrantes

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que la gestión de la caravana de migrantes centroamericanos que viaja hacia Estados Unidos, en la que participan más de siete mil personas, se aborde “de acuerdo con la ley internacional” y con “respeto total” al derecho de los países a administrar sus fronteras, mientras Donald Trump volvía a amenazar con recortar la ayuda a las naciones que no han detenido la marcha.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 7 200 personas se han unido a la caravana que pretende llegar a la frontera sur de Estados Unidos pese a las amenazas del presidente Donald Trump de desplegar al ejército.

Un portavoz de Guterres dijo que el secretario general estuvo en contacto “con varios líderes” durante el fin de semana. Igualmente, este martes Guterres viajaba a Washington para reunirse con miembros del gobierno estadounidense, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Guterres ha pedido a los países de la región que colaboren con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), que están sobre el terreno asistiendo a los centroamericanos.

La OIM informó que el lunes seguían llegando “grandes grupos” a México y estimó que la caravana está compuesta por unas 7 200 personas, luego de partir el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras, con menos de 200 personas.

“Muchas tienen intención de seguir hacia el norte”, explicó el portavoz.

Donald Trump ha escrito en su cuenta de Twitter que Guatemala, Honduras y El Salvador “no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese ilegalmente a Estados Unidos”, por lo que responderá, asegura, “recortando o reduciendo substancialmente la enorme ayuda exterior” que Washington suministra de manera “rutinaria”.

Trump, además, dijo que ha “alertado a la patrulla fronteriza y al ejército” porque se trata de “una emergencia nacional”.

En otro de sus tuits, centrado en el entorno electoral, Trump afirmó que “el Partido Demócrata de hoy prefiere proteger a criminales extranjeros que a los ciudadanos estadounidenses, por lo que hay que votar contra ellos”.

A propósito de ese y otros tuits y declaraciones, The New York Times y The Washington Post coinciden este martes en señalar el uso por parte de Trump de la emigración como herramienta electoral.

The Washington Post publica en primera plana que “El miedo y las falsedades son una apuesta para Trump y el partido republicano”. Por su parte, The New York Times puso el título “Trump intensifica el uso de migrantes como táctica electoral” a la nota principal de la edición impresa.

El relator de la ONU para los derechos de los migrantes, Felipe González Morales, ha advertido que recurrir a las fuerzas armadas sería “muy peligroso”.

“Inevitablemente, cuando se emplean las fuerzas armadas para tareas que no le son propias, esto termina en violaciones de los derechos humanos”, dijo.

ACNUR ha reforzado su presencia en el sur de México con el despliegue de un equipo de emergencias. En este momento hay 32 oficiales en Ciudad Hidalgo y Tapachula y más llegarán en los próximos días para asegurar que los centroamericanos reciben “la protección adecuada, información sobre el sistema de asilo, asesoría legal y asistencia humanitaria”, agregó.

Durante el fin de semana, “un gran número de personas” cruzaron la frontera entre Guatemala y México “irregularmente” y se congregaron después en un albergue y en la plaza de Ciudad Hidalgo, señaló ACNUR.

(Con información de agencias y Noticias ONU)