La Oratoria Martiana

Para José Martí Pérez, Héroe Nacional de Cuba, la oratoria fue la mejor arma en su labor revolucionaria.

Toda su elocuencia estuvo sustentada en la urgencia de trasmitir un contenido de alta significación social, política y humana. Sin embargo, comprendió que la validez de un discurso no se alcanza sólo con el contenido, con la información trasmitida; lo más difícil de lograr en la oratoria es función del convencimiento y la persuasión.

A decir de José Martín Suarez, Historiador del Centro Provincial de Patrimonio en Ciego de Ávila, que en la obra martiana está contenido en una sistemática labor periodística, en el verbo encendido, su epistolario, así como en apuntes, fragmentos y notas no dirigidas a publicación.

El Maestro amaba la tribuna ardientemente no como expresión presuntuosa de la locuacidad inútil, sino como una especie de apostolado, tenaz, humilde y amoroso. Por eso afirmaba que «(…) cuando se asciende a la tribuna, —que la tribuna es una iluminada majestad— no se miden los rayos de este sol, no se cuentan las ondas de este mar; tiende el alma su vuelo poderoso, lo único que pesa se hace ave que vuela; calienta la lengua una especie de fuego sibilítico; truécase el hombre en numen, y anonada, convence, reivindica, destruye, reconstruye, exalta, quema».

Para el apóstol, el arte de la oratoria no es la palabrería empalagosa, los formalismos que sólo encubren la carencia de un contenido valioso que comunicar, en tal sentido escribió: «Orador sin instrucción es palmera sin aire. ¿De qué le sirven las hojas a la palma si benévolo alisio no las mueve? ¿De qué le sirve el cauce al río si no tiene agua que rodar por él? ¿De qué le sirve la fluidez al orador si no tiene nutrición en el intelecto que corresponda a las facilidades de los labios?

La labor política, ideológica y social de estos tiempos impone la interiorización de las lecciones de José Martí; la firmeza, la nitidez y nitidez de las palabras, así como la inteligencia en el momento oportuno de expresarlas.