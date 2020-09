Llama experto cubano a no bajar percepción del riesgo ante la COVID-19

Aunque la tendencia es a la disminución de los casos, el riesgo epidemiológico por la COVID-19 sigue existiendo en Cuba, sobre todo en La Habana y Ciego de Ávila, advirtió hoy el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán.

Al comparecer en la habitual conferencia de prensa para la actualización del comportamiento de la pandemia, Durán afirmó que para nada esa tendencia puede conllevar a bajar la percepción del riesgo en la población.

Relacionado con la incidencia por provincias en los últimos 15 días, expresó que Ciego de Ávila se mantiene con la mayor tasa por 100 mil habitantes con 54,68, seguida por La Habana (18,83) y Matanzas (10,56), en tanto la de Cuba es de 7,06.

También destacó que las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Villa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río y el municipio especial de Isla de la Juventud no reportan casos desde hace más de 15 días; mientras las tres primeras superan los 120 días sin confirmados.

El epidemiólogo señaló que con los análisis procesados en Cuba este domingo se diagnosticaron 26 nuevos casos positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad infecciosa, con lo cual el país registra cinco mil 483 infectados.

Se reportaron 36 altas clínicas de pacientes que lograron recuperarse de la enfermedad, dijo, para un acumulado de cuatro mil 787 recuperados, equivalente, según el reporte oficial, al 87,3 por ciento.

Precisó que en la jornada dominical se procesaron siete mil 99 pruebas de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real, y con esa cifra ascienden a 599 mil 20 las muestras analizadas desde la detección en Cuba de los primeros casos, en marzo último.

En su intervención el experto explicó que de los diagnosticados ayer 10 estaban ingresados en hospitales y 15 en centros de aislamiento; uno se encontró mediante un estudio en zonas de riesgo en la comunidad, añadió.

El especialista afirmó que todos los positivos son cubanos y fueron contactos de contagiados anteriormente, por lo que el 90,8 por ciento del total de casos en Cuba han sido contactos.

También señaló que quedan 68 personas en las que no se ha podido identificar el origen de la infección en los últimos 15 días, pero de todas formas se trabaja intensamente para encontrarlos.

En otro momento de la conferencia el doctor Durán dijo que 12 de los confirmados estaban asintomáticos, y se acumula el 60,4 por ciento de personas que desde el inicio de la pandemia en el territorio nacional no presentaron síntomas en el momento de hacerles el PCR.

Igualmente informó que al cierre del día 27 de septiembre se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica siete mil 824 pacientes, de ellos en vigilancia seis mil 011, sospechosos mil 241 y confirmados como casos activos 572.

El experto reiteró que se mantiene una vigilancia en todas las provincias, aunque como ya es habitual la mayor cantidad de muestras son realizadas en la capital.

De los 26 positivos, comentó que 16 pertenecen a La Habana, de ellos seis en el municipio de Cotorro e igualmente hubo confirmados en otros siete territorios habaneros; en tanto Ciego de Ávila (6), Sancti Spíritus (2), uno en Artemisa y uno en Matanzas, completaron las provincias con diagnosticados del patógeno este domingo.

En otro momento de su intervención, el director nacional de Epidemiología señaló que no hubo que lamentar ninguna muerte ayer, por lo que se mantienen los 122 fallecidos en el país a causa de la COVID-19, lo que da una letalidad de 2,22 por ciento.

Asimismo mencionó que de los 572 casos activos, 567 tienen una evolución clínica estable, hay dos críticos y tres graves, y resaltó que tres pacientes pasaron del estado de grave a de cuidado y dos de críticos a graves, con una leve mejoría.

Durán explicó que por grupos de edades este domingo se confirmaron cuatro positivos en edades pediátricas, lo que da un total de 601 desde el pasado mes de marzo, de los cuales 513 se encuentran recuperados.

Relacionado con la situación existente en el mundo mencionó que se mantienen los 185 países con transmisión; mientras Estados Unidos con más de siete millones, la India casi llegando a los seis millones de confirmados y Brasil con una cifra superior a los cuatro millones de enfermos con la COVID-19, son las naciones más afectadas por la pandemia.

En el caso de EE.UU. ya tiene más de 204 mil fallecidos y Brasil totaliza una cantidad superior a los 141 mil decesos a causa de esa enfermedad, aseveró el especialista.