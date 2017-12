Lo que fue tendencia en Google en 2017

El buscador Google dio a conocer lo que fue tendencia global en 2017, según el interés de los internautas en sus exploraciones por la reconocida plataforma. Un huracán, un Smartphone legendario, una canción pegajosa y una denuncia que derrumbó Hollywood, fueron algunas de las pistas que dejó el gigante de Alphabet Inc. este último mes del año.

El terrorífico huracán Irma fue lo más buscado (Searches) y la noticia del año (Global News). Con vientos de hasta 295 km/h, el potente ciclón de categoría 5 dejó más de 100 muertos tras su paso, y un rastro de destrucción en el Caribe que todavía es difícil de contabilizar.

Pero no todos son malas noticias, en las categorías Searches y Consumer Tech, Apple volvió a sorprender al mundo con el lanzamiento de su Iphone 8 y X, en ese mismo orden. Pues se llevó el segundo y tercer puesto en búsquedas a nivel global. Al parecer, los altos precios con los que la multinacional estadounidense presentó su más reciente teléfono inteligente no asustaron a los cibernautas.

Asimismo, causó revuelo el despido del expresentador de la NBC, Matt Lauer, por “conducta sexual inapropiada”, un fenómeno que comenzó con la denuncia al productor Harvey Weinstein por abuso sexual, y que atrapó a Hollywood en una ola de escándalos. Por este delito, también fueron acusados el reconocido actor Kevin Spacey, el director James Toback, el productor y director Brett Ratner, el director Roman Polanski y el comediante Bill Cosby.

La criptomoneda Bitcoin clasificó en el segundo puesto en Global News, así como en preguntas más buscadas (How to buy Bitcoin / ¿cómo comprar bitcóin). Los bancos temblaron con el ascenso de esta moneda virtual, y hasta le dedicaron un capítulo en The Big Bang Theory. Lo cierto es que la moneda cotiza ahora mismo más de 14 mil 500 dólares por bitcoin.

La bien publicitada pelea entre Mayweather y McGregor, no solo se coló en el trends de eventos deportivos del año (Global Sporting Events), gracias al gran trabajo de los medios, hizo que hasta el que no ve MMA (Artes Marciales Mixtas) o boxeo, le pregunte a Google “como ver la pelea…”.

Una de las categorías que más nos llama a la nostalgia de repetir canciones o películas, es la de pérdidas (Losses). El músico, cantante, compositor y productor estadounidense, Tom Petty, fue el más buscado tras su fallecimiento el 2 de octubre a la edad de 66 años. Otro recordado por nuestra generación, fue el vocalista principal de Linkin Park, Chester Bennington, quien conmocionó al mundo tras suicidarse en su casa a la edad de 41 años. También entran en la lista el guitarrista Chris Cornell, el actor y director de cine Bill Paxton y el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner.

La adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, IT, ha sido la película de terror más taquillera en la historia de Estados Unidos, y una de las mejores adaptaciones del género llevadas al cine. Los cibernautas no han pasado esto por alto y por esa razón, figura en el primer puesto en la categoría Movies. La lista continúa con la Mujer Maravilla, y otros filmes del universo Marvel y DC.

Igual de evidente se mostró la categoría dedicada a las series de televisión, con solo una sorpresa en su lista: Juego de Tronos figura en la cuarta posición, desplazada por la nostálgica Stranger Things y la pertubadora 13 Reasons Why.

En el caso de canciones y letras (Songs/Lyrics), no hace falta explicar por qué Des-pa-cito ♫♪… se llevó el primer puesto. El éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazó a “Gangnam Style” en Youtube y tiene un récord de visualizaciones que será difícil de alcanzar. Sin embargo, Ed Sheeran aportó más a la lista, pues sus temas “Perfect” y “Shape of You” entraron en el top 5 de la categoría. A pesar del poco tiempo que tuvo Havana antes de terminar el año, la cubana Camila Cabello logró posicionarse en el cuarto puesto con una canción dedicada a su provincia natal.

Y sobre los mayores temores de los cibernautas habló Google. ¿Cuánto costará el muro (de Trump en la frontera con México)? ¿Cuántos refugiados hay en el mundo? ¿Cómo ayudar a las víctimas de inundaciones? ¿Cómo calmar a un perro durante una tormenta? ¿Cómo comienza un incendio?… En lo que el mundo intenta reponerse para un mejor 2018, vale preguntarse, ¿tendrá Google solución para tantas interrogantes?

Tomado de Cubadebate