Lo que tienen que saber nuestros hijos

El orgullo me embarga. Mi hijo recién concluyó su duodécimo grado y recibió el otorgamiento de la carrera de Ingeniería Agrónoma. Él como lo hace su hermana, se formará en una de las Universidades que tanto prestigia a nuestro país.

Ante un joven de diecisiete años, la posibilidad de continuar estudios sin costo alguno, poniendo solo disposición, empeño, voluntad y deseos de servir bien a los hombres, mujeres, niños y ancianos que conforman la sociedad, perfectible pero igualmente insustituible, al menos para los que estamos conscientes de que en sesenta años no se cumplen ni todos los programas ni todos los proyectos o sueños, si no le ponemos bomba, que es igual que decir coraje y talento.

Sin embargo, todavía tenemos gente, que se dejan llevar por los cantos de sirena y apuntan con un dedo acusador las imperfecciones y hasta dejadez o negligencia que son cometidas, y que, si bien merecen ser denunciadas, criticadas y hasta sancionadas, no son superiores a las virtudes que como sistema social hemos alcanzado, nada que ver con la indolencia o la esencia de un régimen como el capitalista, que tenga el color que tenga, es inhumano por ley.

Pero eso no siempre lo sabemos explicar, sobre todo a los más jóvenes. A los que peinan canas no tanto. Esos han tenido la posibilidad de vivir, sentir y hasta padecer en carne propia los ataques, amenazas y mentiras tejidas o artilladas por los enemigos de la Revolución Cubana (https://www.ecured.cu/Revolución_Cubana), a la que no le perdonan ser Socialista. Esos, si se dejan confundir, y no han sido pocos, llevan en sí una alta dosis de falta de vergüenza y dignidad.

Yo no quiero que todos pensemos igual, pero sí me gustaría que todos fuéramos justos al juzgar, emitir un criterio y capaces de construir con la crítica, no destruir.

Los jóvenes de hoy, que mucho no tienen que ver con los que éramos jóvenes en la década del noventa, por ejemplo, y menos con los que lo fueron en la década del setenta, porque se parecen a su tiempo, van creciendo y formándose en un contexto en el que estar informado es vital, pero la información puede llegar de cualquier sitio, y no siempre es el más aconsejable. Por suerte, los jóvenes cubanos, la mayoría, tienen los pies puestos en la tierra, aunque es sintomático que prefieran lo que sale por internet y no lo que publica el periódico Juventud Rebelde o lo que sale en la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.

¿Sabrán “desmontar” o identificar rápidamente una fake new? Sí, esas que llegan a nuestros móviles, acaparan nuestro muro de Facebook, aparecen en nuestros televisores, se cuelan en las conversaciones del trabajo, los jubilados preguntan por ellas a sus médicos, y los niños, a sus padres (http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/91189-no-son-fake-news-es-desinformacion) De eso se trata ¿estarán del todo preparados mis hijos para entender que los políticos sin escrúpulos las utilizan para desacreditar al contrario? Solo así repudiarán todas las patrañas, rebosantes en colorete, de Estados Unidos contra Venezuela y entenderán sin dejar margen a la duda, la razón por la que su madre dice que por esto (por Cuba socialista), doy la vida.

Mis retoños, los del vecino, los de mis colegas, mis estudiantes, los jóvenes periodistas que laboran hoy en la radio provincial, en el periódico y en la televisión de Ciego de Ávila, son los que en sus manos tienen el futuro y la responsabilidad de mantener lo logrado, por esta Revolución, y de seguir haciendo un mejor país.

A ellos le sobran razones.