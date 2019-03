López Obrador: “Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal” en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente abolida en México la política que favoreció al régimen neoliberal en ese país. “Quedan abolidas las dos cosas, el modelo noeliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista”, dijo AMLO el fin de semana durante la clausura del foro para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

“Es el momento de expresar, aprovechando este foro, que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal, declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas, el modelo noeliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista”, destacó entre aplausos López Obrador en el salón Tesorería.

El mandatario dijo que el gobierno propuso el foro para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, bajo el nombre de Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México, con el propósito de desarrollar un plan propio de acuerdo con las necesidades de todos.

“Ahora nos toca edificar lo que sigue con la conciencia de que lo que hagamos, no solo será por la regeneración de la vida pública, sino inspiración para otros pueblos”, afirmó.

El Ejecutivo mexicano ha propuesto al menos 11 lineamientos para crear la política posneoliberal para la Cuarta Transformación del país, la cual estará basada en puntos o principios como honradez y honestidad; no al gobierno rico con pueblo pobre; economía para el bienestar; el mercado no sustituye al Estado; igualdad entre hombres y mujeres; primero los pobres; no hay paz sin justicia; no más migración por hambre o por violencia; y democracia, ética, libertad y confianza.

AMLO apuntó que “el mercado no sustituye al Estado, esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, un sofisma, en ninguna parte el Estado se diluye, en ninguna parte el Estado incumple con su responsabilidad económica, política y social, ni en China, ahí está el Estado, ni en Estados Unidos.

“Solo a estos tecnócratas despistados se les ocurrió que no hacía falta el estado y que -si acaso- había que usar al Etado para rescatar al sistema financiero en quiebra como cuando el FOBAPROA, pero no pensaban que el Estado tiene como función principal conseguir la felicidad del pueblo, conseguir que se mejoren las condiciones de vida”, dijo el presidente de México.

Importantes entre los 11 lineamientos de la política posneoliberal de AMLO, en los tiempos que corren en Latinoamérica, son los principios del octavo punto: el respeto al derecho ajeno y la no intervención en los problemas de otras naciones. Con ello, dijo el presidente, se rechazan los “afanes hegemónicos” y se convierte a México en una nación soberana, independiente y fraterna con los pueblos del mundo.

