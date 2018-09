Los cinco, la historia al cine

Un acercamiento a la historia y a la verdad de vida de los Cinco Héroes cubanos a través del celuloide, proponen las productoras canadienses Pictou Twist Pictures y Picture Plant, las que se han asociado al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en el propósito.

El guión para la pantalla grande de Barrie Dunn, productor de Pictou Twist, tiene bases en el libro What Lies Across the Water: The Real Story of The Cuban Five (Lo que hay del otro lado del mar: La verdadera historia de los cinco cubanos ), de Stephen Kimber.

El filme reflejará las vivencias de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González en su rol de cubanos antiterroristas, infiltrados en células terroristas que desde Estados Unidos pretendían y aún pretenden desestabilizar a la Revolución Cubana.

Más de 7 millones de dólares de presupuesto se dedicarán a la producción cimenatográfica, que debe comenzar su rodaje a finales de 2018 y finalizar en el 2019, y hasta ahora se prevé que la mayoría d ela locaciones d egrabación serán en Cuba.

La cinta se rodará en Español e English, justamente al cumplirse 20 años de que fueran detenidos los Cinco, el 12 de febrero de 1998, procesados de manera injusta, sin pruebas de las acusaciones, hecho que se denunciara en Cuba, Estados Unidos y el resto de la mayoría de los países del mundo.

El elenco cinematográfico cuenta en los roles protagónicos con la española Penélope Cruz, el mexicano Gael Bernal, y el venezolano Édgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura, y hasta el momento el filme tiene por nombre Wasp Network.