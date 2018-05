Los Cinco Picos de Fabio Manuel

La vida entera de Fabio Manuel González ha sido de mucho trabajo, de sacrificios y riesgos, aunque se considera un hombre de suerte, y por qué no, “un hombre de éxitos”, como se autocalifica.

Basta encontrarse con Fabio en cualquier calle de la ciudad de Morón, osentado en el parque de los jubilados, para fácilmente entablar una conversación sustentada en sus quehaceres, sus vivencias, con interesantes anécdotas incluidas.

Una de estas tardes lluviosas en la ciudad, me invitó a un café y no perdió un minuto en desenfundar su manojo de historietas, salpicadas con buena pizca de humor del bueno.

“Fíjese cómo ha sido mi vida que cuando apenas tenía 14 años me hicieron miembro de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y el estreno en esa organización fue escalar nada menos que cinco veces el Pico Turquino”, relataba en una pura carcajada.

Fabio Manuel ya tiene 73 años -“lo voy a cumplir el próximo 23 de junio,-” y no ha perdido ni un ápice de memoria. Relata cuando fue alumno de una escuela militar de artillería, donde se especializó en una pieza de 37 milímetros y “un día en Puente Grande en un lugar conocido como la loma del Tejar Matos, perdí la punta de este dedo”.

Pero ni el tiempo que fue militar, ni las veces que subió los Cinco Picos, ni tampoco los años que laboró como liniero en el Centro de Comunicaciones, fueron para él de tantos riesgos como cuando trabajó en la Empresa Eléctrica.

¿Qué hacías allí,? le pregunté: ” Allí era Operador de la Brigada de Líneas en caliente, figúrate, nada menos que trabajar con la de 110 mil volts.”

De anécdota en anécdota ya me sentía formando parte de aquellas contingencias, recorrí junto con él los centros de acopio de toda la provincia de Ciego de Ávila y los conecté al Sistema Electroenergético Nacional, una tarea nada fácil. Por suerte este periodista salió sano y salvo, pero Fabio Manuel se detuvo para decirme, casi en un susurro, que en más de una ocasión por inducción de la tierra recibía buenos impactos de la alta tensión.

“Me adapté a todo eso, pero mi éxito estaba en una sola cosa” describe con pasión: “el amor por el trabajo, periodista, el amor por todo lo que hacía”.

Pero le voy a decir la verdad, ya me jubilé hace algunos años y todavía sueño con el telescopio que usaba para detectar desde la lejanía las interrupciones del sistema. “Es una lástima no contar con menos edad, para volver a trabajar entre tantos peligros, porque a decir verdad “a mi nunca me han gustado las cosas fáciles, soy hijo del sacrificio”.