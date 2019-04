Luis Miguel Cordovez López: Más que a curar, fuimos a sanar el alma

A pesar de su corta experiencia como médico, Luis Miguel Cordovez López supo poner en alto el Sistema de Salud cubano al colaborar en el programa Más Médicos para Brasil.

Misión que no solo le aportó experiencia como profesional sino también el haber vivido la realidad de una de las zonas más pobres del gigante sudamericano.

… Toda colaboración internacionalista exige mucho del sacrificio de uno; atrás se dejan muchas cosas importantes para enfrentar nuevos horizontes. Pienso que en la conciencia del cubano se ha creado el deseo de hacer el bien y no fijarse dónde. Con esa voluntad llegué a Brasil. Cuando me dieron la ubicación, vi que me había tocado la cuidad de Monte Santo en el Estado Bahía. Una ciudad que no por desconocida, sobrepasó los límites de agradecimiento y satisfacción cuando llegué ahí. A pesar de sus costumbres, su cultura, y el idioma, me sentí en casa. Y eso fue gracias al apoyo, a la confianza y al respeto que siempre recogí de ese pueblo monte-santense, expresó Luis Miguel.

A pesar de corta pero fructífera trayectoria, este galeno dejó huellas en el corazón de los brasileños por su entrega y humildad, que marcaron su día a día en las comunidades más pobres y remotas.

¨Yo me trasladaba diario unos 23 kilómetros aproximadamente para dar el atendimiento médico a la población necesitada. También teníamos puntos de apoyo que debíamos visitar cada 15 días y que estaban a unos 70 kilómetros del municipio donde yo radicaba, y en medio de esas dificultades siempre estuvo la voluntad de querer llegar a esos pacientes¨, dijo Cordovez López.

Pese a las dificultades que enfrentó para asistir a personas que jamás habían visto un médico, Luis Miguel junto a su equipo de trabajo logró reducir las desigualdades en el acceso a la Atención Primaria de Salud.

Pero la obra de este médico va mucho más allá. En dos años de misión Luisito logró crear un proyecto social y comunitario para la población de Monte Santo.

… Pude crear el Proyecto Alégrate. Un proyecto al servicio de las comunidades, sobre todo en las periferias de la ciudad, los más pobres entre los pobres. Es un programa que prestó servicios de cortes de cabellos, manicura, educación bucal. Esto nos facilitó educar a la población con las principales medidas higiénico sanitarias y fue un proyecto muy bien acogido por los brasileños.

El 14 de noviembre de 2018 el Ministerio de Salud Pública da a conocer la salida del programa Más Médicos. La noble tarea se interrumpió por la actitud irresponsable del presidente electo Jair Bolsonaro, que no valoró la importante labor de los médicos cubanos en su país.

¨ El hecho de interrumpir el proceso antes de tiempo, sí generó en mi cierto desconsuelo, sobre todo, pensando en quién acompañaría a ese pueblo que durante tres años se sintió por vez primera protegido en el sistema de salud. Ahora están desamparados nuevamente y con ese dolor regresé a mi patria¨.