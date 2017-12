Luz eléctrica en Guárano y Jicotea

Las familias campesinas que por tantos años residen en Guárano y Jicotea, zonas agrícolas pertenecientes al avileño municipio de Morón,despiden el año con una inmensa satisfacción, la de tener luz eléctrica en sus viviendas.

Son casas de construcción rústicas aisladas, en medio de sembrados de cultivos varios, potreros y campos cañeros, que hasta ahora han tenido faroles, mechones y quinqué como única opción para alumbrarse, prescindiendo además de otras necesidades como refrigeradores, televisores y otros artículos electrodomésticos, comunes en cualquier localidad urbana del país.

Pero las limitaciones tuvieron un tope cuando hace unas semanas, técnicos de la Empresa Eléctrica del territorio, visitaron esos apartados lugares, y desmontaron de los vehículos unos raros aparatos: eran paneles fotovoltaícos que en poco tiempo iluminaban las noches en las casas de Efigenio, de Chilín y Nené, como se les conoce en el barrio a esos cultivadores de la tierra.

“Aquí nunca ha habido luz eléctrica, porque vivimos muy distante de las redes del sistema, y ahora nos sorprendemos con este regalo de la Revolución”, comenta Taimara Guilarte Díaz una de las beneficiadas.

Cuenta que en cierta ocasión linieros de la Empresa intentaron llevar hasta su casa el tendido eléctrico, pero fue imposible, porque no hubo forma de perforar el suelo debido a las lajas que existen en esta área, probaron en tres lugares distintos y no fue posible. Ahora trajeron este panel fotovoltaico que nos resuelve mucho.

Martha Clemente Díaz, nueva delegada de la circunscripción número 40, perteneciente al consejo popular de Patria, manifiesta que en 15 viviendas han instalado los paneles, lo que ha llenado de alegría a esas familias campesinas.

Refiere que cuando el cruce del huracán Irma por esa zona, donde único no faltó la electricidad fue en esas viviendas, y allí acudíamos para escuchar la radio y recibir las orientaciones de la Defensa Civil. “Es un regalo a estas familias cuando estas próximo al 59 aniversario del triunfo de la Revolución.