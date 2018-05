Madre, expresión de pureza y amor

¿Cuánto representa la palabra MADRE? ¿Cuánto hacemos para verla feliz y colmar sus años de luz con respeto, cariño, admiración y dulzura? ¿Cuántas veces le expresamos que la queremos, y que sus mimos y regaños son imprescindibles en nuestra formación como hombres y mujeres de bien?

Es cierto que cuando nacemos y agarramos por primera vez su mano significa que nuestras vidas están indisolublemente ligadas para siempre. Por tanto, no existe mejor manera de retribuir lo que han hecho por “sus pequeños” que llenarlas de bienestar.

Y esto no constituye que solo nos concentremos en fechas relevantes como el Día de las Madres, sino que ese intercambio de palabras y gestos sea toda una eternidad.

Cada persona entrega a sus seres queridos, y en especial a su progenitora todo lo que tiene. No obstante, resulta lamentable en ocasiones, que algunos no tomen conciencia de lo equivocado que pudiesen estar al emitir un criterio, una frase, una mirada o hecho que lastime la dignidad de ese ser que lo trajo al mundo.

Entonces, como no somos perfectos, reaccionemos y olvidemos aquellos momentos de desagravios y tristezas. Demostremos cuán grande es el AMOR, y cuán necesario es contar con el apoyo de nuestras madres, o de esa tía, abuela, madrasta o persona, que aunque físicamente no esté entre nosotros, seguimos queriéndola, recordándola como a una madre …

Para la joven habanera Naiche Cabrera ser mamá es lo mejor que le ha pasado, pues sostener a su bebé en los brazos, amamantarlo, enseñarle a dar sus primeros pasos y a decir las primeras palabras es un momento único, como afirma.

Alexander Garí, quien experimenta ser papá por vez primera, y de mellizos, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que gracias a la Revolución y al personal médico del hospital ginecobstétrico Ramón González Coro, ubicado en el municipio habanero de Plaza, sus niños nacieron saludables.

Comentó que a través de la fertilización in vitro, técnica de laboratorio que consiste en fecundar el óvulo fuera del sistema reproductor femenino e implantarlo posteriormente en el útero, su esposa logró concebir a dos hermosos bebés.

Yanisleidys Lugo y su pareja Yoan Martínez aseguraron que no existe nada mejor en sus vidas que recibir cada mañana el “amor infinito” de su retoño.

Yarisel González, quien dentro de unos días será mamá, aseveró que ser madre representa una experiencia única e inexplicable, y lamentó que por problemas de salud muchas féminas no puedan cumplir ese sueño.

Aunque está ansiosa y nerviosa a la vez por su parto, argumentó que es lindo compartir en familia todos los momentos de la gestación, entre ellos el primer ultrasonido, la expectativa de si es niño o niña, cómo se llamará, a quién se parecerá más…

Sin dudas es una etapa maravillosa, que requiere de cuidados, sacrificios y comprensión, reconoció.

Para Yisel Biamonte “la tarea” de ser mamá es compleja porque, además de desempeñar rol de progenitora, es decir, tratar de que esa personita en la medida que crezca se inserte a la sociedad y cada día sea mejor, tienes otras responsabilidades en el trabajo y en la comunidad.

En tanto Yaneysi Verdecia calificó a su mamá de excepcional, pues a ella le debe toda su educación; así como las horas de alegría, desvelos, y preocupación.

Igualmente, añadió, que gracias a su formación aprendió a querer y ayudar a las personas sin esperar nada a cambio.

Con respecto al regalo que le entregará el domingo, dijo que más allá de lo material, el mayor presente que ofrecerá consiste en pasar ese día con ella, hacerla feliz y expresarle cuánto la ama.