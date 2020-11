Mantiene municipio avileño de Majagua cero mortalidad infantil

En medio de una situación complicada del Programa Materno Infantil (PAMI) en Ciego de Ávila, con una tasa elevada de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, el municipio Majagua mantiene en cero ese indicador gracias al seguimiento que se le da a las embarazadas.

Ana Belkis Armas Marichal, responsable del PAMI en esa localidad del suroeste avileño, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que hasta el cierre de octubre ocurrieron 159 nacimientos y antes de concluir diciembre deben parir cuatro mujeres más.

Señaló que actualmente 100 gestantes reciben atención cada 15 días en sus consultorios del médico y la enfermera de la familia, y una vez al mes una visita y un seguimiento en sus hogares por ese personal de Salud.

Armas Marichal explicó que a las embarazadas cuando llegaban a las 12 semanas se les hacía una consulta integral, con el equipo multidisciplinario de especialistas, pero, desde octubre último, el PAMI incluyó dos más, una entre las 23-24 semanas y la otra a las 32, con el objetivo de chequearlas en cada trimestre.

Otras fortalezas del programa en el municipio han sido mantener por encima del 90 por ciento el índice ocupacional del hogar materno, que es de 11 camas; y la relación, cada vez mayor, entre la embarazada, su familia y los médicos.

Hemos sido muy rigurosos en la clasificación de riesgos y seguimiento a las gestantes, entre ellas las hipertensas, pues, aunque tengan la tensión arterial controlada, a partir de las 20 semanas permanecen en el hogar materno, amplió.

A ese centro asistencial también llevamos las que están a término y viven en zonas rurales, a quienes muestran síntomas de prematuridad y las menores de 18 años de edad con peligro para su embarazo, detalló Armas Marichal.

En Majagua hay 181 infantes con menos de un año de edad y de ellos 32 presentan riesgo incrementado, aspecto que es seguido muy de cerca por el pediatra y por la comisión municipal de prevención, porque lo importante es mantener a los infantes fuera de amenazas para sus vidas, agregó la doctora.

Desde el 2018, cuando tomaron protagonismo las consultas de infertilidad en los municipios avileños, hasta la fecha, 45 parejas majagüenses disfrutan el placer de ser padres y madres, dijo la especialista.

Para satisfacción nuestra -acotó Armas Marichal- de los 159 nacimientos de este año, 13 son gracias a esta consulta.

Jisly Inda Gilot, de tres meses y medio de nacida, es una de esos niños que con orgullo disfrutan sus padres Adianez y Gikler.

Adianez, con 36 años de edad, elogió la profesionalidad del personal de la consulta de infertilidad, tanto la de Majagua como la del centro provincial, donde, además de sentirse acompañados durante cinco años, recibieron varios tratamientos, incluidos dos inseminaciones artificiales.

La feliz mamá recomendó a quienes buscan procrear y no lo han logrado, acercarse a estas consultas y pedir ayuda, vale el intento y mucho más no desistir.

De las 73 parejas que están en la base de datos en Majagua, 41 se han atendido en este 2020, cifra que evidencia más acercamiento de las parejas infértiles al personal de Salud.

El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en reciente visita a Ciego de Ávila para chequear el trabajo del PAMI en la provincia, dijo que aunque se logra estabilidad del médico y enfermera de la familia en los consultorios los resultados no son buenos.

Convocó a los responsables del PAMI a crearles a esos profesionales las posibilidades reales para que puedan transformar la situación en las comunidades y a formar, de conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas, los especialistas que necesitan en el programa.

Según los datos ofrecidos y publicados en Invasor digital, siete municipios presentan una tasa elevada de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos (Chambas, Bolivia, Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Primero de Enero, Venezuela y Baraguá) y, de ellos, cinco mantienen por dos años consecutivos incumplimientos en los propósitos.

Mejor posición ocupa Morón y sobresalen con buen desempeño Majagua y Florencia, ambos con la tasa en cero, reseñó el sitio web.