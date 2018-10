Marcado envejecimiento muestran instrumentos avileños de pesaje

Un marcado envejecimiento muestran los instrumentos de pesaje en establecimientos pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior (Mincin) en Ciego de Ávila, informaron fuentes de Metrología en el territorio.

Charles Scantlerbury Grant, especialista B en Metrología, precisó a la ACN que al realizarles la certificación a las pesas de las 980 unidades del Mincin, distribuidas en toda la provincia, quedó comprobado que, además de los más de 60 años de explotación de no pocas básculas, existe una desactualización respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI), empleado en casi todos los países del mundo.

Scantlerbury Grant señaló que debiera prevalecer el kilogramo como unidad de medida y no la libra castellana, americana y la onza que son por las que se rigen esos centros comerciales, respaldados por una disposición de la Dirección Nacional de Metrología con vigencia de un año a partir de junio de este 2018 para cambiar a pesas que se correspondan con el SI.

El especialista explicó, también, que de los dos mil 022 instrumentos de pesaje en bodegas y Mercados Ideales avileños, el 99,3 por ciento es apto para su uso y la mayor cantidad de ellos son mecánicos, los cuales son fáciles de manipular para alterar el pesaje.

Sobre el tema, avileños consultados por la ACN manifestaron que las pesas mecánicas son asequibles para que manos inescrupulosas adulteren los discos, coloquen imanes y destruyan el sellaje de plomo, sin que sean vistos por el consumidor.

Entre las normas jurídicas rectoras para la metrología se encuentra el Decreto Ley No. 183, de 1998, que regula y establece las responsabilidades y funciones con respecto a este tema que asume el Estado, las entidades y los ciudadanos y que no excluye ninguna forma de gestión, además del Decreto No. 270 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros como reglamento de la anterior disposición.

Sin embargo, debiera ser una norma que antes de otorgar un permiso para el trabajo por cuenta propia se le exigiera, entre otros permisos, licencia sanitaria y certificación de esos instrumentos de pesaje, pues no son pocos los vendedores particulares que utilizan balanzas de gancho o resorte, sin autorización para su empleo y nada confiables si se tiene en cuenta que el material de su muelle posee una durabilidad mínima.