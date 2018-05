Me voy…pero me quedo

En fecha reciente, el presidente norteamericano, Donald Trump, divulgó mediante su conocido “entretenimiento mediático”, que en breve las tropas norteamericanas que ocupan territorio sirio saldrían del lugar, toda vez que los terroristas del Estado Islámico “han sido derrotados”.

Expuesto así, y como pura retórica, el susodicho anuncio puede hacer creer a algunos que finalmente Washington reconoce que sus amoríos con los fanáticos islámicos debe llegar al final, y que fracasado el intento de hacer detonar al Estado sirio y sus autoridades legítimas, lo más prudente es sacar las manos del fuego.

Sin embargo, como es habitual en personajes y administraciones como las vigentes en USA, una cosa es decir y otra hacer.

Y todo apunta a que Trump no saldrá mansamente de Siria luego de hacerse del control de una faja en la ribera oriental del río Éufrates sin ser llamado ni invitado por nadie, y donde, con el apoyo de elementos kurdos, intenta crear bases estables para insistir en la artificial fragmentación geográfica y étnica de Siria, así como en sus pretensiones de ocupar y comandar todo el Oriente Medio y Asia Central como punta de lanza sobre las divisorias de Rusia y China, sus dos preferenciales “oponentes” globales.

Dentro de ese plan, por supuesto, se cuentan los periódicos episodios de presuntos ataques químicos oficiales a “civiles indefensos”, de los cuales el último de ellos, textualmente “escenificado” en la ciudad de Duma, sirvió de pretexto a Washington, Londres y París para su reciente payasada coheteril contra Siria.

De manera que hay que insistir una y otra vez en que la idea de no largarse de Siria no es nueva ni está desechada, pese a los cuentos que aparecen en los twiters Made in Oficina Oval.

Rusia, aliado clave de Damasco contra la intervención extranjera que enfrenta desde hace siete años y que le ha costado ya medio millón de muertos y doce millones de desplazados, ha denunciado más de una vez que la presencia ilegal de tropas estadounidenses en Siria junto a aliados internos y externos, desea ser eternizada a viva fuerza por los círculos hegemonistas de poder, de manera que la nación siria siga sumida en la inestabilidad, el desasosiego, la violencia y el acoso.

Pero por si fuera poco, los propios socios internos de Washington en Siria no se cuidan de hablar sin reparo de estos sensibles temas, donde la ilegalidad y el irrespeto a las disposiciones internacionales y a la independencia de Siria son el pan diario de los agresores.

Así, agencias de prensa publicaron recientes “apreciaciones” de las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias, milicia armada kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos, en las que se subraya que a todas luces “Washington está intentando que distintos gobiernos árabes desplieguen un contingente militar en Siria… como parte del desarrollo de una nueva estrategia de política exterior en la región”.

Al llamado del gran agresor al parecer ya han respondido varias capitales aliadas de Washington en la zona, incluida, apuntan las fuentes, “la llamada coalición que lidera Arabia Saudita contra Yemen” de la que se dice “ha llegado a un acuerdo con algunos países del área para enviar personal militar al norte de Siria y al este del Éufrates.”

Y este plan, vale subrayar, encaja perfectamente con las recientes revelaciones presentadas por alguna prensa estadounidense, en las que “funcionarios del gobierno de Donald Trump no identificados” confirmaron que la Oficina Oval “ha llamado a sus socios de Oriente Medio -Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto- a contribuir con miles de millones de dólares y un gran número de efectivos a instaurar la estabilidad en el noreste de Siria.”

En pocas palabras, regionalizar la intervención contra Damasco utilizando a todos aquellos árabes que se sienten resentidos y creen adivinar peligros e “influencias malignas” entre las fuerzas que como Rusia, Irán y el Hizbolá libanés, han sido y son decisivas en defender la integridad y seguridad de la nación siria bajo la más absoluta legalidad.

Tomado de Cubahora