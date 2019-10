Medidas de ahorro continuarán vigentes en Ciego de Ávila

Las principales medidas que contribuyen al control y ahorro de combustible mantendrán su vigencia en Ciego de Ávila en los próximos meses por lo que representan para la economía, dio a conocer el Consejo de la Administración Provincial. Las principales medidas que contribuyen al control y ahorro de combustible mantendrán su vigencia en Ciego de Ávila en los próximos meses por lo que representan para la economía, dio a conocer el Consejo de la Administración Provincial.

Entre las acciones destacan la evaluación diaria de resultados de la demanda eléctrica en los Consejos Energéticos, paralización de los acondicionadores de aire, no tecnológicos, en todas las unidades y mantener apagados en los horarios pico del mediodía y de la noche los locales de las entidades administrativas que no presten servicios a la población y no sean de producción continua.

Favorables iniciativas que aportaron resultados en el mes de septiembre serán de aplicación permanente, entre ellas garantizar las cargas en los medios que viajen a otro municipio o provincia, tanto en la ida como en el retorno, para que los vehículos no circulen vacíos, y mantener la entrega de leche de forma directa, de los productores a las bodegas, en varios de los poblados.

La incorporación, de forma gradual, de los hornos criollos, en la elaboración de pan y el empleo de leña o carbón para la producción de repostería, caramelos, refrescos instantáneos, conservas de frutas y otros surtidos, también continuará como práctica de los avileños.

Luis Alberto Pérez Olivares, al frente de Comunales en la provincia, explicó a Invasor que, desde el jueves 3 de octubre, un contrato con la Unidad Empresarial de Base Ferrocarril Ciego de Ávila, ubicada en Morón, permitirá ahorrar miles de pesos, al trasladar por esa vía los ataúdes que anteriormente transportaba la base de carga de esa localidad.

Ejemplificó que por ese concepto se pagaban unos 20 mil pesos cada mes y ahora la cifra no llegará a 400 pesos, por lo que se prevé mantener esta experiencia, para lo cual se apoyarán en las rutas Santa Clara-Nuevitas y Morón-Camagüey, para los municipios cercanos a ambos trayectos.

Pérez Olivares destacó que la recogida de basura con unos 80 carretones de tracción animal y la realización, los segundos domingos de cada mes, de una jornada de higienización convocada por diferentes organismos, son alternativas que también implementan los Servicios Comunales en el territorio.

Durante el mes de septiembre y lo que va de octubre Ciego de Ávila dejó de consumir cuatro mil 652 megaWatt-hora que se traducen en mil 023 toneladas de diesel sin emplear en la generación de electricidad, como parte de las medidas puestas en práctica ante la actual situación energética que enfrenta el país.

Andrés Pino Pérez, vicepresidente del Consejo de la Administración provincial que atiende el programa de energía, precisó que para mantener al territorio por debajo de la curva de la demanda de las semanas anteriores al 11 de septiembre en un rango del 10 por ciento, se ha ido hasta el detalle, como por ejemplo que los mil 483 clientes altos consumidores realicen la lectura de los metro contadores tres veces al día.