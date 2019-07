Mejoran resultados de pruebas de ingreso en Ciego de Ávila

El número de aprobados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior en Ciego de Ávila aumentó a 736 estudiantes tras el completamiento de la convocatoria extraordinaria, una cifra que supera los resultados de los últimos tres años.

En el recién concluido curso escolar los alumnos que lograron vencer las tres asignaturas a evaluar representan un 65,71 por ciento del total presentado, indicador que supera de forma discreta el 62,18 del período lectivo anterior.

Español se mantuvo como la de mejores resultados históricos, no obstante, no rebasó por más del dos por ciento los números del año precedente; en el segundo escaño, Historia de Cuba alcanzó una superioridad de 3,95; declaró a Invasor digital Lázaro Padrón Pereira, jefe del departamento del nivel educativo Pre-universitario de la Dirección Provincial de Educación en Ciego de Ávila.

Agregó que Matemática se confirma como la de menor número de aprobados, sin embargo, se registra como el mejor resultado de los últimos cursos.

Entre los centros de mayor estabilidad y con índices de acceso a la universidad para nada despreciables, si se toman de referencia los números de anteriores exámenes, se encuentran los preuniversitarios Sergio Antúnez, de Ciro Redondo, Raúl Cervantes, de Chambas, José Martí, en Baraguá, y el Centro Mixto Delfín Moreno, del municipio de Florencia, además del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Cándido González, indicó.

El preuniversitario José Martí, del municipio de Venezuela, fue el de peores resultados en la provincia, al no llegar a la mitad de los aprobados, como elementos que pudieron incidir en esta negativa promoción Padrón Pereira precisa que existió inestabilidad en la Dirección Municipal de Educación y en los directivos de la escuela.

Durante la actual etapa se establece el otorgamiento de carreras a los educandos aprobados en la convocatoria extraordinaria, incluye además a quienes no obtuvieron la especialidad deseada y los suspensos de los exámenes, aunque también se tendrán en cuenta a aquellos que no se presentaron a las pruebas de ingreso para la entrega de carreras de ciclo corto, vinculadas fundamentalmente a los perfiles pedagógico y agrícola.