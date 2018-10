Minneapolis fue capital de la solidaridad con Cuba en Estados Unidos

Del 19 al 21 de octubre la Universidad de Augsburg acogió la conferencia de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba (NNOC), la cual reúne a más de 30 organizaciones enfocadas, entre otras metas, en que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla hace más de 55 años.

Así lo ratificaron los participantes en la cita en una propuesta de declaración final difundida este domingo, y sobre la cual los demás miembros de la NNOC tendrán la posibilidad de opinar durante la próxima semana antes de aprobarla formalmente.

En ese texto la red solidaria reafirma su defensa de la soberanía y autodeterminación de la isla, y la disposición de continuar la lucha contra el mencionado cerco, así como de crear conciencia sobre el impacto de esa política norteamericana.

La propuesta de declaración también demanda a la administración del presidente Donald Trump terminar la prohibición que tienen los norteamericanos de viajar libremente a la mayor de las Antillas.

Además, critica el hecho de que Washington ha ignorado a la mayoría de las personas en Estados Unidos que declaran alto y fuerte el deseo de desarrollar relaciones fraternales y normales con Cuba.

El espíritu de tal documento resume las numerosas muestras de respaldo a la mayor de las Antillas apreciadas durante el encuentro, en el cual los asistentes debatieron sobre las acciones que realizaron en el último año y las que tienen previstas para los próximos 12 meses.

Las organizaciones hicieron muchas actividades en apoyo a Cuba, incluyendo acciones en Naciones Unidas, como tener la oportunidad de escuchar al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó en declaraciones a Prensa Latina una de las codirectoras de la NNOC Nalda Vigezzi.

Además de los mencionados eventos, la activista manifestó que en los últimos meses apoyaron actividades en las comunidades, e impulsaron las asociaciones entre profesores, sindicatos, estudiantes y agricultores de los dos países.

Recordó que hubo una exitosa visita de Griselda Aguilera, la más joven participante en la Campaña de Alfabetización realizada por Cuba en 1961, y cuya historia se relata en el documental Maestra, de la directora estadounidense Catherine Murphy.

Como parte de la reunión también se refirieron a la Jornada contra el Bloqueo realizada en Washington DC el mes pasado, que estuvo dedicada a los daños provocados por el cerco en el sector de la educación.

También hablaron de los recorridos realizados en Estados Unidos por la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria/Pastores por la Paz, que en noviembre próximo realizará su tradicional caravana solidaria a la mayor de las Antillas, esta vez con estancia en el oriente del país.

Gail Walker, directora ejecutiva de esa agrupación, precisó a Prensa Latina que el grupo viajará a Cuba el 17 de noviembre desde Toronto y regresará el 25 de ese mes, fecha que coincide con el segundo aniversario del fallecimiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Otro importante evento será la conmemoración en 2019 del aniversario 50 de la Brigada Venceremos, la primera iniciativa internacional de su tipo en visitar el país caribeño.

Queremos llevar 300 personas para celebrar la fecha y reafirmar nuestro desafío a las políticas injustas e ilegales del Gobierno estadounidense contra Cuba, indicó durante el evento Malcolm Sacks, proveniente de la ciudad de Nueva York.

En la conferencia se abogó por continuar el trabajo para lograr que más lugares se sumen a casi una decena de ciudades norteamericanas que aprobaron resoluciones de rechazo al bloqueo, entre ellas precisamente Minneapolis, que dio tal paso en mayo.

Otra parte importante del evento fue que los miembros aprobaron la entrada a la NNOC de tres nuevas organizaciones interesadas en formar parte de la red solidaria: Witness for Peace, una iniciativa de carácter nacional; Autonomous University of Social Movement, ubicada en Chicago; y la Detroit Association of Black Organizations (DABO).

Miguel Fraga, primer secretario de la embajada de Cuba en Estados Unidos, agradeció a los amigos de la Isla por su continua labor y los instó a invitar a sus connacionales a visitarla para conocer sobre la realidad de ese país vecino.

Cuando las personas van, se dan cuenta de que es diferente a lo que dicen los medios, por eso aún existen las restricciones de viajes, porque saben que si las levantan tendrán a millones de personas de Estados Unidos que visitarán el país caribeño, sostuvo.

Esperamos que este encuentro sirva para darle más fuerza al movimiento y seguir luchando contra el bloqueo, que es el problema principal, expresó a esta agencia, por su parte, Alicia Jrapko, codirectora de la NNOC.