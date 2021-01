Mortalidad infantil en rojo en Ciego de Ávila

Aun cuando El Programa Materno Infantil es una prioridad en Ciego de Ávila los resultados no son los esperados, con una tasa de mortalidad infantil de 6,1 por cada 1 000 nacidos, la provincia se ubica entre las más altas del país. Las principales causas que incidieron en este indicador estuvieron relacionadas, fundamentalmente a las malformaciones congénitas, a los tumores malignos y a las infecciones. A todo se suma que en el 2020 se reportaron 3 mil 778 nacimientos, 331 menos que en la pasada etapa y 23 defunciones, a pesar del avance en la detección prenatal de las malformaciones, por parte de genética médica, pero en algunos casos los padres deciden continuar con el embarazo, lo que trae dolorosas consecuencias, al decir de Juan Miguel García Hernández, jefe de sección del Programa Materno Infantil. Por otra parte, la tasa de mortalidad materna de 53 x cada mil nacidos vivos, tampoco cumplió los propósitos deseados, con 2 fallecimientos y un aumento de mujeres que después del parto o la cesárea necesitan cuidados en las salas de terapia intensiva debido a infecciones, hemorragias y a la preeclampsia. Referente a este tema José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, al señaló que existen problemas organizativos en los salones de parto y Neonatología, a la vez que abogó superación profesional y a la revisión que deben realizar los directivos en los distintos niveles. En tal sentido es oportuno incrementar las acciones desde la atención primaria de salud: el control a las gestantes con alto riesgo obstétrico para prevenir el parto pretérmino y sus complicaciones. Sin embargo, se muestra un escenario diferente en los municipios de Majagua y Florencia, pues la mortalidad infantil se mantuvo en cero, indicador que habla a favor del cumplimiento de lo establecido en el Programa Materno infantil. Es digno destacar los resultados significativos en el servicio de neonatología de los hospitales provinciales con un índice de sobrevida por encina de 98 %. Es objetivo logar indicadores similares a los de 3 años atrás, en el que la tasa de mortalidad no sobrepasaba los 3.8; es por ello que el programa materno infantil se propuso nuevas estrategias en las metodologías de capacitación en todos los niveles, además del seguimiento y evaluación mediante videoconferencias del trabajo de los Grupos Básicos de Salud, y el seguimiento a los lactantes de larga estadía en Neonatología y en las salas de Terapia Intensiva de Niños en cada municipio y en los hogares maternos. Pero esta tarea de no es solo del programada materno infantil, es además de las direcciones de salud y un deber de cada ciudadano de velar porque en su barrio o su comunidad se le dé luz a la vida.