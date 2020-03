Muestra sus fortalezas sistema de Salud cubano

La fortaleza del sistema de Salud cubano se evidencia una vez más con la rápida capacidad movilizativa de su personal para proteger a la población de la enfermedad COVID-19, expresó Berta Jiménez Suárez, vice-rectora académica de la Universidad de Ciencias Médicas en Ciego de Ávila.

Sólo con el nivel de preparación, capacidad intelectual, sentido de humanismo y amor por el prójimo puede implementarse, a pesar del bloqueo económico y financiero que mantiene Estados Unidos contra la Isla, un plan tan preciso y llevado hasta el detalle, de enfrentamiento al nuevo coronavirus, uno de los de mayor virulencia y genotípicamente más fuerte, puntualizó Jiménez Suárez.

Por la calidad del profesorado de las universidades médicas cubanas se le dio la tarea a sus colectivos de comenzar a instruir a médicos, enfermeros y estudiantes de medicina y enfermería para que ellos capacitaran a todo el universo poblacional mediante charlas y audiencias sanitarias en barrios, centros laborales y educacionales sobre las medidas preventivas ante la amenaza de la epidemia, precisó.

En nuestras aulas cada año se forman profesionales con un alto nivel académico y así lo demuestran los cientos de galenos y licenciados de varias especialidades de la Salud que prestan colaboración en otros países, afirmó Jiménez Suárez.

Cuba es reconocida internacionalmente como ejemplo para otras naciones por los avances logrados en su sistema de salud, pues cuenta con asistencia primaria con un médico y enfermera de la familia, muestra bajos índices de mortalidad infantil y materna, un alargamiento de la esperanza de vida y la erradicación y control de numerosas enfermedades, enfatizó Melba La O Cardoso, otra doctora que ha prestado colaboración en varias naciones.

El internacionalismo es un principio plasmado en la constitución de la República, pero en nuestro sector es tradición histórica desde el inicio mismo del triunfo de la Revolución cubana, porque a pesar de ser un país pobre, subdesarrollado y sometido al bloqueo norteamericano, los conocimientos relacionados con la Salud no son privativos de los cubanos sino que están al servicio de los pueblos que los necesiten, enfatizó.

Otros ejemplos que demuestran la fortaleza del sistema de salud cubano son contar con instituciones tales como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Producción de Animales de Laboratorio, el Centro Nacional de Biopreparados, el Centro de Inmunoensayo y el Centro de Inmunología Molecular.

También validan el prestigio de la Salud cubana la creación de medicamentos únicos, entre ellos, el Heberprot-P, para la cura del pie diabético; la vacuna CIMAvax-EFG C ha abierto una esperanza para la supervivencia de las personas aquejadas de cáncer de pulmón; el PPG, se usa sobre todo para disminuir el colesterol, pero se ha demostrado que tiene efectos antiagregantes, antiisquémicos y antitrombóticos; y la VA-MENGOC-BC, única vacuna efectiva en el mundo que ataca los meningococos B y C.