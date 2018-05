Numerosos elogios de público y critica hacia Festival Artes de Cuba, en Washington

Felicitaciones, elogios y aplausos es lo que han recibido los participantes en el festival Artes de Cuba que, luego de dos semanas de intensas jornadas de presentaciones en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, de Washington DC, recesó hasta el próximo día 29.

El interés del público por el arte cubano y el reconocimiento al talento de nuestros artistas se hizo evidente en cada una de las presentaciones realizadas en el Kennedy Center, institución cultural que reunió a unos 400 creadores radicados en Cuba y fuera de ella, comenta el diario Juventud Rebelde.

Importantes medios de prensa estadounidense resaltan la acogida que han tenido no solo las exposiciones de artes visuales, sino también las propuestas musicales, danzarias, teatrales, cinematográficas y del mundo del diseño, procedentes de la Mayor de las Antillas. El pueblo estadounidense disfruta igualmente en otros espacios culturales de lo mejor del arte cubano.

Desde las páginas del diario The Chicago Tribune, la crítica Lauren Warnecke, refiriéndose al Ballet Nacional de Cuba (BNC) y a sus primeras funciones de Don Quijote en el Teatro Auditorium de Chicago, elogió el vivaz cuerpo de baile que, a su juicio, ejecuta una coreografía nítida que recuerda la destreza técnica de Alicia Alonso y el estilo claramente cubano que trajo a los escenarios estadounidenses, reportó Prensa Latina.

El crítico cubano Ismael Albelo, señala PL, confirmó que las tres funciones ofrecidas por el BNC terminaron con ovaciones cerradas y público de pie, que vitoreaba a los bailarines sin que faltaran los clásicos ¡Bravo! y ¡Viva Cuba!

Con Alicia Alonso al frente, el BNC, luego de estas presentaciones, prosigue de gira por varias ciudades de Estados Unidos. A ellos corresponde clausurar en el Centro John F. Kennedy, el Festival Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo), evento en el que como expresó el embajador cubano José Ramón Cabañas, «la cultura ha sido una especie de puente de compromiso entre Cuba y Estados Unidos y es nuestra esperanza que eso siga siendo así».

Tomado de Radio Habana Cuba